Stovkám ovdovělých rodin s nezaopatřenými dětmi pomáhá Nadační fond Vrba vzpamatovat se ze šoku a uspořádat si nový život. Zdarma jim nabízí pomoc psychoterapeuta, právníka, chůvy či opraváře. Kvůli nedostatku peněz ale hrozí, že fond zanikne. „Pro stát jsme přitom mnohem levnější, než když bezradné vdovy a vdovce ponecháme osudu,“ říká v rozhovoru pro Deník šéfka fondu Petra Glosr Cvrkalová.

Petra Glosr Cvrkalová, ředitelka Nadačního fondu Vrba | Foto: se svolením Nadačního fondu Vrba

Co by se stalo, kdyby Nadační fond Vrba zanikl?

Za sedm let existence jsme vyvinuli unikátní know how, co tato cílová skupina potřebuje a jak jejich potřeby řešit. Klienty navštěvujeme většinou osobně a sestavujeme pro ně komplexní plán pomoci. Bez podpory mohou být více nemocní, vytvářet neklidné rodinné prostředí. Bezradně se točí a dělají zbytečné chyby. To vše je pro stát velmi drahé, takže nerozumím tomu, proč nechce hledat cestu, jak nás zafinancovat a mít ovdovělé rodiče ukotvené v jejich tíživé životní situaci.

Ovdovělým rodičům s dětmi se ve vteřině zhroutil svět. Fond jim pomáhá zpátky

Jak na vás doléhá finanční tíseň?

Staráme se o stovky klientů po celé republice. Potřebovala bych najmout ještě další lidi na péči, dnes ale spíše řeším, jak si udržet alespoň ty současné. Naší práci dáváme hodiny navíc, ale hypotéky a děti živíme stejně jako každý jiný. Nemůžeme fungovat jako dobrovolníci a dělat péči o ovdovělé, až přijdeme z práce.

Když lidé předčasně a nečekaně ovdoví, co se s nimi v tu chvíli děje?

Většinou nevědí, kam jít, co mají zařídit, co si vzít s sebou. Vždycky jim říkáme: Buďte v klidu, všechno vám sdělíme, celou touto životní etapou vás provedeme. Po naší návštěvě klienti říkají: Tak teprve teď jsem se trochu uklidnil. Pečujeme o ně tak dlouho, dokud oni chtějí a dokud je nestabilizujeme.

Jak složité je pracovat s dětmi, které osiřely?

Je to velice náročné. Naše terapeutky mají například v péči i děti, které neúspěšně oživovaly své rodiče během covidu a zpracovávají v sobě pocit viny. Často si nás zvou třídy, kde zemřel rodič žáka. Zanedlouho například jedeme do třídy, kde dvěma dětem krátce za sebou zemřeli tatínkové. A jejich spolužáci nyní začali mít strach o své rodiče.

Člověk, který ovdoví, se často přestane stýkat se svými přáteli. On nerozumí jim a jejich starostem, oni se nedokážou vcítit do něj. Jak řešíte jeho sociální vazby?

Pořádáme srazy ovdovělých, takzvané Setkání pod Vrbou. Patří k našim nejpoptávanějším programům. Střídáme kraje, abychom dosáhli na co nejvíce klientů, a jezdí na něj i naše psychoterapeutky. Akce ale musíme kvůli nedostatku peněz omezovat. Takové síťování je přitom pro naše klienty důležité. Říkají, že si konečně mohli popovídat s někým, kdo je na tom podobně jako oni. Účastníci si pak vytvoří internetovou skupinu a tu si už řídí sami, třeba spolu vyrazí na hory.

Petra Glosr Cvrkalová, ředitelka Nadačního fondu VrbaZdroj: se svolením Nadačního fondu Vrba

Máte aspoň za svou práci od státu uznání?

Mám. Ale platy zaměstnanců z uznání nezaplatím.