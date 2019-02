Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) bude v únoru jednat ve Spojených státech se svým protějškem Mikem Pompeem o možné návštěvě premiéra Andreje Babiše (ANO) v Bílém domě. Setkání českého premiéra s americkým prezidentem Donaldem Trumpem by se mohlo uskutečnit letos na jaře, napsaly dnes Hospodářské noviny (HN). Podle deníku pomohl k možnému setkání Babiše s Trumpem postup českých úřadů vůčí čínské komunikační firmě Huawei.

Petříček pojede do Washingtonu 21. a 22. února. "Kybernetická bezpečnost bude jeden z bodů, který s panem ministrem budu probírat," řekl HN. Potvrdil také, že bude jednat o možné schůzce Babiše s Trumpem. "Myslím, že by to přispělo ke zlepšení našich vztahů, pokud by pan premiér dostal pozvání do Bílého domu," uvedl.

Podle HN otevřela českým politikům dveře do Washingtonu kauza Huawei. Před hardwarem a softwarem čínské společnosti varoval před Vánocemi český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), který je označil za bezpečnostní riziko. Huawei označila obavy za nepodložené. Generální finanční ředitelství nicméně na základě varování NÚKIB vyřadilo Huawei z veřejné zakázky za půl miliardy korun na vybudování portálu Moje daně.

HN uvedly, že ochrana před čínskými technologiemi je pro Trumpovu vládu jedním z klíčových témat, které řeší se svými partnery. Česko se podle deníku díky varování NÚKIB dostalo do skupiny zemí, které Washington získal na svou stranu ve sporu s Čínou u budoucí podobu kyberprostoru.

O pozvání do Bílého domu dlouhodobě usiluje prezident Miloš Zeman, který jako jeden z mála světových politiků veřejně podpořil Trumpa už během volební kamapně v roce 2016. Po Trumpově zvolení Hrad uvedl, že český prezident dostal pozvání na schůzku s novým americkým prezidentem na jaro 2017, setkání se ale dosud neuskutečnilo.