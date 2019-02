Ministr zahraničí Tomáš Petříček, jehož kritizují komunisté a prezident Miloš Zeman, zváží setrvání ve vládě, pokud ho delegáti březnového sjezdu ČSSD nezvolí místopředsedou strany.

“Bral bych to jako odmitnutí podpory pro politiku, jakou na ministerstvu zahraničí dělám. Pak by asi nemělo smysl v tom pokračovat,” sdělil Petříček novinářům. Stejně tak kategoricky prohlásil, že nebude-li sociální demokracie schopna prosazovat ve vládě své programové priority, neměla by v ní setrvávat.