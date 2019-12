Petříček: Přijetí dětí by neohrozilo odmítání kvót na migranty

Dobrovolné přijetí dětí z uprchlických táborů v Řecku by nepoškodilo českou odmítavou pozici ohledně povinných kvót na rozdělování migrantů mezi země Evropské unie. Novinářům to dnes řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Konečné rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dětí by měla učinit vláda, uvedl. Nyní je podle Petříčka nutné počkat na kroky řecké strany, kterou ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) požádal o informace, jaké konkrétní děti by Česko mělo přijmout.

Tomáš Petříček. | Foto: Vojtěch Vlk

Řecko začátkem září vyzvalo všechny ministry vnitra EU, aby jejich země přijaly děti bez doprovodu z řeckých uprchlických táborů. V případě ČR se jedná o 40 lidí. Europoslanec Zdechovský bude kandidovat na předsedu lidovců Přečíst článek › "Myslím, že toto dobrovolné gesto by neohrozilo jakkoli naši pozici ve vztahu ke kvótám, kde se obě vládní strany, jak ČSSD, tak ANO, jasně vyjadřujeme, že povinné kvóty odmítáme," řekl Petříček. Zdůraznil, že na české pozici ve vztahu k migrační politice EU se nic nemění. Praha nadále odmítá povinné kvóty na rozdělování migrantů mezi členské země a klade důraz na řešení příčin migrace. Hamáček v listopadu vyzval Řecko, aby dodalo informace o konkrétních dětech, které by Česko mělo převzít. Ministr vnitra uvedl, že je potřeba prověřit, zda nepředstavují bezpečnostní riziko. "Bez součinnosti řeckých údajů nemůžeme dál pokračovat," zdůraznil nyní Petříček. Až Řecko seznam dodá, je podle něj česká ambasáda v Aténách připravena spolupracovat s ministerstvem vnitra na prověření bezpečnostních rizik u jednotlivých dětí. 200 rodin chce děti přijmout Petříček uvedl, že osobně by se přijetí dětí nebránil. "Za sebe říkám, že to neohrožuje naše bezpečnostní a ekonomické zájmy, že to neohrožuje bezpečnost naší společnosti. Myslím si, že 40 dětí nepředstavuje hrozbu, když jsme se byli schopni v minulosti postarat například o tisíce uprchlíků z Balkánu," řekl. Připomněl také, že se přihlásilo na 200 českých rodin připravených děti z uprchlických táborů přijmout. Dočasné přijetí dětí by podle Petříčka mohlo dětem pomoci k lepšímu vzdělání a zároveň by pomohlo předejít k tomu, aby se v uprchlických táborech dostaly pod vliv radikálních islamistických skupin. Možný Babišův střed zájmů: Piráti chtějí postup k auditu koordinovat s ostatními Přečíst článek › Konečné slovo o případném přijetí dětí z řeckých táborů by podle Petříčka měla učinit vláda. Premiér Andrej Babiš (ANO) se k záměru v minulosti postavil odmítavě. Podle něj by se Česko mělo stavět především o české děti. Babiš také podotkl, že Řecko dostalo z unijních zdrojů miliardy korun na řešení uprchlické krize.

Autor: ČTK