Maďarský ministr na setkání s Petříčkem poděkoval za podporu ve sporu s EU

Všeobecní administrativní pracovníci Junior konzultant. Požadované vzdělání: střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 125 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: MVP: Sinkulova č.p. 329/48, Nusle, 140 00 Praha 4, Kontakt: Žilová Iveta Bc., tel.: 596112906, e-mail: kariera@empire-finance.cz, Bylo by skvělé, kdybyste měli zkušenosti s komunikací se zákazníky, ale není to podmínkou. , Nejlépe hledáme studenta/studentku či absolventa/absolventku VŠ. , Dále od Vás čekáme vytrvalost - nic přece nejde samo, nadšení, odhodlání se vzdělávat a učit novým věcem, příjemný hlasový projev a především to, že budete proklientští, zodpovědní a za každých okolností profesionální. , Nejdůležitější je chuť si obchodem pořádně vydělat a zvládnout kvůli tomu klienty sám aktivně oslovit. , Jako poslední byste se neměl leknout počítače ani Wordu či Excelu., , Zaměstnanecké výhody:, kariérní růst , samozřejmostí je flexibilní doba , práci jen ve všední dny - víkendy i svátky máte volné, individuální a nadstandardní přístup našich manažerů i zkušenějších kolegů - dostanete k sobě parťáka, který Vám bude vždy po ruce, budete mít plně hrazené vstupní školení a průběžné workshopy pro další rozvoj, fixní mzdu a provize, které jsou omezené pouze Vaším výkonem, příjemný a přátelský kolektiv, , Počet hodin týdně dle domluvy.. Pracoviště: Empire reality s.r.o. - sinkulova, Sinkulova, č.p. 329, 140 00 Praha 4. Informace: Iveta Žilová, +420 596 112 906.

Vývojáři softwaru senior developer. Požadované vzdělání: bakalářské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 69000 kč, mzda max. 103100 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Kontakt pro uchazeče: emailem na anastasiya.frizen@sap.com, , 5 let zkušeností s programováním pro komerční účely, znalosti různých programovacích jazyků a stylů (functional, OOP, atd.), zkušenost s GoLang, (nebo znalost C# / Java / podobné OO language a zájem učit se GoLang), zkušenost s HTML / Javascript, zkušeenost s relačními databázemi, znalost Docker, Kubernetes / container orchestration, znalost data formátů (JSON, XML), Building services in AWS a plusWork in a DevOps environment a plus, , příspěvek na penzijní a životní pojištění, stravenky, 5 dní dovolené navíc, zdravotní péče, 4 dny volna pro charitativní účely. Pracoviště: Concur (czech) s.r.o., Bucharova, č.p. 2817, 158 00 Praha 58. Informace: Ana Frizen, .