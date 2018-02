Pietní akt připomněl potlačený studentský pochod z února 1948

Studentský pochod, který se odehrál před 70 lety a který potlačila bezpečnost, si dnes v pražské Nerudově ulici připomněli jeho účastníci, studenti, akademici i politici. Podle zúčastněných by události z února 1948 neměly mizet z kolektivní paměti a lidé by postupné kroky k oslabování demokracie a svobody neměli přehlížet.

Památník připomínající studentský pochod v roce 1948. Ilustrační foto.Foto: Ústav pro studium totalitních režimů

Studentský pochod se odehrál 25. února 1948. Průvod asi 7000 lidí vyrazil od Českého vysokého učení technického z Karlova náměstí na Hrad. Studenti chtěli požádat prezidenta Edvarda Beneše, aby komunistům neustupoval. V horní části Nerudovy ulice je brutálně zastavila bezpečnost a lidové milice. Událost připomíná pamětní deska. U ní se dnes pietní akt odehrál. Akademici, politici i studenti k ní položili věnce a květiny.

Studenti dokázali překonat tlak doby

"Přijel jsem do Prahy na konec průvodu. Když jsem vystoupil na Malostranském náměstí na schody u kostela, už se nic nedělo. Viděl jsem, jak se nějaký silný hoch oháněl značkou a jak ho někdo od bezpečnosti či milicionář udeřil pažbou do hlavy. Padl pak na zem. Nastal zmatek a někoho postřelili. Já slyšel dvě rány. Prý byl výstřel jen jeden. Někdo tvrdí, že byly tři," zavzpomínal na události místopředseda Konfederace politických vězňů František Šedivý.

Podle rektora ČVUT Vojtěcha Petráčka studenti dokázali před 70 lety překonat tlak doby a šli proti proudu událostí. Předseda studentské komory Rady vysokých škol Michal Zima věří, že ve vyhrocených historických situacích by se studenti opět stali strážci demokracie.

Vzpomínky mizí z kolektivní paměti



Po nástupu komunistického režimu k moci bylo z univerzit vyhozeno přes 10.000 studentů, tedy každý čtvrtý vysokoškolák. Řada z nich skončila ve vězeních. Podle senátora Tomáše Grulicha za 70 let vzpomínky mizí z paměti člověka i z paměti kolektivní. Je nutné je ale připomínat.

"Lidskou paměť nelze zničit. Svobodu lze potlačovat, ale ne potlačit. Ztráta hodnot přichází pomalu a nenápadně," uvedl Grulich. Poukázal na to, že i přes svůj nejhorší volební výsledek po listopadu 1989 komunistická strana hraje významnou roli při sestavování vlády.



Účastníci dnes symbolicky pochod zakončili a došli až na Hradčanské náměstí. U sochy prezidenta Masaryka pak položili věnce. Akce byla součástí festivalu Mene Tekel k připomínce totality.