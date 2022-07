Vaše vrtulníky létají s takzvaným bambi vakem. Jaká je jeho kapacita a jak probíhá nabírání vody?

Maximální kapacita vaku vrtulníku W-3A SOKOL je 1590 litrů. Ve čtvrtek jsme ale nasadili i vrtulník MI-17 s bambi vakem o objemu dva a půl tisíce litrů. Zpravidla jej plníme na sedmdesát procent pro dosažení maximální efektivity. Místo ušetřené vody si můžeme vzít více paliva.

Vodu nabíráte přímo z řeky?

Nabírání vody probíhá ponorem bambi vaku do tekoucí či stojící vody nebo pomocí požární techniky.V tomto případě je velkou výhodou to, že je v blízkosti řeka Labe. Je to pro nás nejrychlejší způsob získání vody. Řeka musí být ale dostatečně hluboká. V závislosti na velikosti bambi vaku je to 1,2 až 1,5 metru.

Jak dlouho pak s naplněným vakem letíte?

V Hřensku je to mezi jednou a pěti minutami. Podle vzdálenosti požářiště od místa, kde vodu nabereme.

Co rozhoduje o místě, ve kterém bambi vak vyprázdníte?

Výška efektivního hašení shozem vody je 24 až 30 metrů nad plameny. Posádka musí zohlednit teplotu vzduchu a spalin nad požárem. Mohlo by dojít k poklesu tahu motoru a nosnosti vrtulníku. Nízký obsah kyslíku může způsobit zhasnutí motoru. Navíc kouř snižuje viditelnost.

Kdo rozhoduje o tom, kam bude voda vypuštěna?

Celý zásah si řídí kapitán vrtulníku, vše ale koordinuje s posádkou. Je to vzájemná souhra všech členů. Požadavek na konkrétní místo shozu dostáváme od hasičů a samotné finální navedení na místo je souhra letícího pilota a palubního technika, který má zpravidla ze dveří nejlepší výhled.

Vrtulníky nesoucí bambi vaky slouží běžně k řadě jiných činností. Je pro hašení nutné získat nějaký speciální trénink?

Během roku máme desítky cvičení, abychom byli připraveni právě do těchto ostrých akcí. Trénujeme ve dne, v noci. Počasí a roční období nehraje roli. Musíme být připraveni na všechno. Velitel vrtulníku musí být zkušený pilot s plným výcvikem. V naší terminologii combat ready.

Kromě českých strojů a pilotů jsou ve vzduchu i posily ze zahraničí. Zájem byl především o hasicí letadla. V čem je oproti vrtulníkům s bambi vakem jejich největší přednost?

Letadla uvezou větší množství vody. Ale vrtulníky jsou mnohem přesnější a díky možnosti nabírání vody i z malých vodních zdrojů nebo plněním od hasičů provedou za jednotku času řádově mnohem vyšší počet shozů.