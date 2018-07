Pilot Stanislav Čejka. Jeho kanceláří je Gripen a nekonečná dálava nebe

/ROZHOVOR/ - Narodil se ve Dvoře Králové nad Labem, žije v Hradci Králové, ale většinu svého času je světoobčan. Kdybyste se Stanislava Čejky zeptali, kde má kancelář, odvětí, že v kokpitu letadla. Jeho profesní i soukromý život je úzce spjatý s vůní leteckého benzínu. Jeho hlavní prací je létání v armádě na stroji Jas 39 Gripen. Volný čas pak tráví za kniplem akrobatického speciálu. Je totiž lídrem světoznámé akrobatické skupiny Flying Bulls Aerobatics Team.

Pilot Stanislav Čejka je před startem v klidu.Foto: Adam Maršál, nedori

Co přimělo kluka ze Dvora Králové k tomu, aby se jeho životní vášní stala letadla? Byly to třeba knihy či filmy?

Nepamatuji se, že bych měl nějaký vzor. Ale vím, že už někdy od tří let jsem chtěl létat, to mě strašně lákalo. Navíc ve Dvoře jsem měl letiště prakticky u baráku a chodil jsem se tam dívat. A jakmile to šlo, tak jsem si užil svůj první vyhlídkový let, během kterého jsem zjistil, že se mi to opravdu líbí a chci to dělat. V šestnácti jsem šel do aeroklubu létat s větroni, ale jelikož jsme měl ještě spoustu jiných zájmů, tak jsem si na ně neudělal papíry. Ale někdy ve dvaceti jsem začal s motorovým létáním. A toho jsem se už držel.

Jak jste se dostal k akrobacii?

Ta mě lákala už od samotného počátku výcviku. Jakmile jsem si tedy udělal první papíry, tak jsem šel do výcviku akrobacie a po roce už jsem byl na prvních akrobatických závodech.

Když se člověk na vaši letku podívá, připadá mu jako rocková kapela. Vy jste její lídr. A některé kapely mají svůj oblíbený a neoblíbený song. Jak je to u akrobatických prvků?

U nás to je něco podobného. Máme rádi hlavně ty těžší prvky. Ale že bych vyloženě některý vyhledával, tak to ne. Většinu nejtěžších prvků máme na začátku, kdy jsme ještě plní energie a můžeme tu rychlost proměnit do toho prvku. Ale že bych měl opravdu nějaký, na který bych se vyloženě těšil, to ne, těším se na všechny. Když to srovnám s kapelou, tak těch prvků zas tolik nemáme, abychom si mohli vybírat. Naopak se snažíme vystoupení neprotahovat. Monotónní prvky vyhazujeme a soustředíme se jen na tu špičkovou akrobacii.

Se skupinou létáte i jako „předskokani“ závodů Red Bull Air Race. Nelákalo vás někdy zkusit samotný závod?

Abych řekl pravdu, tak mě to nikterak neláká. Navíc naše skupina nelétá tak nízko, jako chlapi v Red Bull Air Race, takže to bych se musel naučit.

O tomto sportu se také říká, že je to Formule 1 ve vzduchu. Co zkusit si monopost?

To by mě docela lákalo.

Na jaká zajímavá místa jste se již ve světě podíval?

Jen po Evropě to mám nalétáno od Helsinek po Varnu. A každé z navštívených míst bylo něčím zajímavé. Naše skupina se v historii účastnila i leteckých dní v Indii, Číně, Japonsku, Saúdské Arábii a dalších zemích.

Kromě akrobacie na „malém“ letadle létáte i jako vojenský pilot ve stíhačce Jas 39 Gripen. Který z těchto dvou leteckých světů berete jako odreagování?

Každé má své a sebere mi to hodně času, takže mé odreagování je mimo kokpit. Třeba na zahradě při sekání trávy. Důležité je, že mě obě létání stále neskutečně baví. Ovšem Jas 39 Gripen beru spíše jako svoji kancelář.

U řidičů z povolání se často otázky stočí na to, kolik ročně najezdí kilometrů. Kolik kilometrů nalétáte?

Z hlavy vám to přesně neřeknu, ale když to rozpočítám podle hodin, tak asi půl druhého milionu.

To je docela velká porce. A když s rodinou vyrazíte na dovolenou, letíte, nebo si od letadla chcete odpočinout a nechcete ho ani vidět?

To asi ne. Když letím dopravním letadlem, tak to beru jako autobus. Nevnímám to tak, že bych už měl letadel a letišť dost. Ale kdybych si měl vybrat, radši vyrazím autem.

S akrobatickou skupinou jste už viděl lán světa. Co pak převažuje při plánování dovolené? Česko, nebo svět?

Řekl bych, že to mám půl na půl. Ono totiž něco jiného je vidět svět ze vzduchu, a něco jiného jej opravdu prozkoumat. Ale musím říct, že si kolikrát ze vzduchu udělám nějaké tipy, co se mi líbí a pak tam třeba vyrazíme. Takhle jsem si třeba vytipoval Slovensko. Mám však radši bližší okolí, letět někam na Mauricius mě neláká.