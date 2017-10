Pirát Bartoš: Přijít na Hrad na předání vyznamenání je slušnost

Předseda Pirátů Ivan Bartoš dnes přijde s manželkou Lydií na předání státních vyznamenání na Pražský hrad. Označil to za slušnost, přestože chápe politiky, kteří to odmítli. Dnes to řekl před jednáním republikového výboru strany.

"Ten státní svátek je signifikantní pro Českou republiku, i to vyznamenání má jakýsi význam. To, jestli souhlasím s tím, komu bude uděleno, podle mne není relevantní. Myslím si, že je to slušnost se tam jít podívat, alespoň já to tak chápu. Ale dokážu pochopit i jiné politiky nebo jiné osoby, které odmítají do toho sálu jít," řekl Bartoš. Loňské oslavy zastínily spory o udělení vyznamenání přeživšímu holokaust Jiřímu Bradymu. Někteří politici na protest proti přístupu Hradu a prezidenta Miloše Zemana odmítli do Vladislavského sálu přijít. ČTĚTE TAKÉ: Rektoři položili květiny u sochy TGM na Hradě, na oslavy nejdou Letos je situace o poznání klidnější, přesto budou někteří zástupci veřejného života na Hradě chybět. Zúčastnit se kvůli svědomí odmítl končící ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL), který byl jednou z ústředních postav loňského sporu. Nepřijde ani ministr zemědělství Marian Jurečka a další lidovečtí politici. ČTĚTE TAKÉ: Pieta k výročí vzniku státu: Zeman i Sobotka položili věnce na Vítkově

Autor: ČTK