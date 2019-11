Pirátům, kteří jsou druhou nejsilnější politickou stranou, se ve sněmovně daří prosazovat dílčí změny. Ve vládním daňovém balíčku to bylo třeba zvýšení objemu domácího vaření piva z 200 na 2000 litrů a snazší přihlášení do turnajů pro české hráče pokeru. Je to ale dost?

Ivan Bartoš. | Foto: Deník/Zbyněk Pecák

„Přišli jsme s daleko závažnějšími věcmi, totiž snížením daně při nákupu nemovitosti k vlastnímu bydlení na 0 až 2 procenta, což by znamenalo běžnou úsporu 150 tisíc korun, a to není málo. Vystupoval jsem i proti zdvojnásobení poplatku při zápisu do katastru, protože dvěma tisíci bude zatížen každý zápis, například při refinancování hypotéky nebo prodeji kusu zahrady. Za nejdůležitější ale považuji pirátskou snahu o snížení zdanění práce. U nás se sice zvyšují mzdy, ale s nimi i zdanění práce, protože sleva na poplatníka je stále stejná. My proto opakovaně navrhujeme zvýšení této slevy o pět tisíc korun. Bez úspěchu,“ říká v rozhovoru pro Deník předseda Pirátské strany Ivan Bartoš.