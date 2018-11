Piráti a SPD mimořádně svolají Sněmovnu. Chtějí zbrzdit růst platů poslanců

Poslanci Pirátů a SPD požádali o svolání mimořádné schůze Sněmovny k platům politiků. Pravděpodobně se kvůli lhůtám uskuteční v pátek 16. listopadu. Informovala o tom Česká televize.

"Mluvil jsem dnes s předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO). Na 90 procent to vypadá, že ta schůze by byla příští týden v pátek," řekl Okamura. Dodal, že je to jediný možný termín, aby se schválení návrhu dalo stihnout.

Piráti a SPD chtějí, aby se poslanci co nejdříve dostali ke třetímu čtení novely, která by měla omezit růst platů ústavních činitelů včetně poslanců samotných. Kdyby zůstalo u řádných schůzí, došlo by na ni až v prosinci. Mimořádná schůze by měla zvýšit šanci, že novelu stihne do konce roku projednat Senát, podepsat prezident a začne platit od počátku příštího roku.

„Mimořádná schůze k tomuto bodu je jediná možnost, jak zabránit tomu rychlému růstu platů ústavních činitelů,“ řekl již předem předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala České televizi. Program mimořádné schůze by mohli podle dosavadních vyjádření podpořit poslanci ANO a KDU-ČSL. Naopak ODS, TOP 09 a část ČSSD chtějí zachovat současný model.

Platy ústavních činitelů se mají podle vládního návrhu od příštího roku sice zvýšit, ale pouze v návaznosti na růst průměrné hrubé mzdy v nepodnikatelské sféře. Nezvýší se koeficient, kterým se tato mzda násobí. Plat poslance a senátora tak podle dřívějších informací vzroste asi o šest tisíc korun. Pokud by předloha schválena nebyla, zvýšil by se o dalších osm tisíc korun.

SPD chce platy zmrazit na tři roky

Pro výpočet platů politiků je zásadní platová základna, od níž se odvíjí. Pro letošní rok se základna počítá jako 2,5násobek průměrné hrubé měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře. V minulých letech byl koeficient nižší a od roku 2015 postupně narůstal. Příští rok a v následujících letech měl vzrůst koeficient podle platného zákona na 2,75.

Hnutí SPD Tomia Okamura navrhuje zmrazit platy vrcholných politiků na další tři roky. piráti je chtějí počítat z průměrné mzdy v celé ekonomice, nikoli z průměru ve veřejné sféře, jak je tomu nyní. Novinářům to již dříve řekli šéfové klubů Jakub Michálek (Piráti) a Radim Fiala (SPD). Pokud změnu zákonodárci neprosadí do konce roku, platy jim automaticky vzrostou po 1. lednu.