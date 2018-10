Piráti: České úřady brzdí prověrku vztahu Babiše a Agrofertu

České úřady podle Pirátů prozatím odmítly poskytnout Evropské komisi údaje ohledně čerpání unijních dotací holdingem Agrofert. Při dnešních interpelacích to uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš, který do loňska Agrofert vlastnil, to označil za součást kampaně před volbami do Evropského parlamentu v příštím roce. Řekl, že na Bartošovo tvrzení nemá žádnou odpověď.

"Já jsem nic nedostal jako premiér. Máte pocit, že když něco přijde úředníkům, že mě o tom informují? Neinformují," uvedl Babiš. Bartošovo tvrzení, že Agrofert, který vložil do svěřenského fondu, nadále ovládá, označil za nesmysl a lež. Poznamenal také, že ani jako předseda vlády, ani dříve jako ministr financí se nezúčastnil žádného dotačního programu. "Nemám na to žádný vliv," prohlásil. "Podle našich zjištění jste i nadále ovládající osobou ve vztahu ke společnosti Agrofert, a to bez ohledu na to, že byla tato společnost takzvaně zaparkována ve svěřenských fondech. Porušuje tím zákon o střetu zájmů i finanční nařízení EU (o střetu zájmů) s platností od letošního srpna," uvedl Bartoš. ČTĚTE TAKÉ: Premiéra Babiše vyslýchala policie v kauze Čapí hnízdo Evropská komise prověřuje možný střet zájmů Babiše v souvislosti s dotacemi pro Agrofert Holding. Před měsícem to oznámil komisař pro rozpočet EU Günther Oettinger. Podnět k EK dala organizace Transparency International. Premiér je podle ní ke svěřenským fondům, do kterých loni v únoru Agrofert vložil, v takové pozici, která mu umožňuje přímo či nepřímo Agrofert ovládat. Premiér toto tvrzení odmítl. Zjišťování faktů Vyšetřování dnes na jednání výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu ve Štrasburku potvrdil i evropský komisař pro zemědělství a rozvoj venkova Phil Hogan. Podle něj možný konflikt zájmů premiéra Babiše prověřuje v součinnosti hned několik generálních ředitelství (DG) Evropské komise, včetně DG pro regionální politiku, DG pro zemědělství, DG pro správu rozpočtu EU a DG pro zaměstnanost. "Komise je nyní ve fázi zjišťování faktů… Nepředbíhejme závěry, dokud ta fakta nebudeme mít pohromadě, pak se uvidí, k jakému závěru dospějeme," odpověděl Hogan na otázku po stavu prověřování, kterou mu položil český lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský. ČTĚTE TAKÉ: Obvinění v kauze Čapí hnízdo stáhli námitky proti podjatosti státního zástupce Na Evropskou komisi se obrátili také Piráti, podle nichž se řízení vede také proti ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi (za ČSSD). Babiš čelí v Česku trestnímu stíhání kvůli dotaci pro farmu Čapí hnízdo. Ta patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Agrofertu, poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat majitele. Díky změně získala padesátimilionovou evropskou dotaci pro malé a střední podniky. Po několika letech se farma opět vrátila do skupiny Agrofert.

Autor: ČTK