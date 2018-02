Piráti chtějí ohlídat rizika. Navrhují náročnější podmínky pro ústavní referenda

V debatě o návrhu zákona o obecném referendu budou Piráti prosazovat zavedení dvou typů všelidových referend, přičemž náročnější podmínky navrhují pro rozhodování o ústavních změnách a Evropské unii, aby předešli zneužití tohoto nástroje.

Platnost a závaznost ústavního referenda by vznikla za předpokladu souhlasu šedesáti procent většiny hlasujících, občanská iniciativa by vyžadovala dvakrát víc podpisů než u běžného referenda, informovala dnes mluvčí strany Karolína Sadílková.

Podle předsedy poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka dvě úrovně referend zabezpečí, že se zavedení možnosti všelidového rozhodování nezvrhne v hazard s demokracií. Před tím varují v souvislosti s návrhem, jak ho Sněmovně předložilo hnutí SPD, Starostové a nezávislí. Dnes vyzvali ostatní parlamentní strany, aby odmítly nebezpečný návrh hned v zárodku v prvním čtení. "O zavedení celostátního referenda by měla začít jednat ústavní komise - základem ale rozhodně nemůže být návrh z dílny SPD," uvedli v tiskové zprávě.

Celostátní referendum by podle STAN mělo přijímat rozhodnutí jen zásadního významu a velmi výjimečně. Rozhodně by se nemělo týkat návrhů zákonů a už vůbec ne zákonů ústavních. Navíc musí mít referendum jasné kvórum účasti, aby bylo platné.

Aby předešli možným komplikacím, navrhují Piráti, aby v ústavním referendu občané mohli poprvé rozhodovat s odstupem několika let. "Aby se nejdřív sžili s pravidly běžných referend. Prvky přímé demokracie je třeba zavádět postupně," myslí si.

O parametrech normy, jejíž návrh předložilo hnutí SPD, jednali v úterý se zástupci hnutí ANO, SPD a KSČM. S účastníky jednání se rozcházejí například v počtu podpisů nutných pro vypsání referenda. Zatímco SPD je pro hranici 100 tisíc hlasů, podle hnutí ANO by to měl být až osminásobek. Podle Pirátů by občanská iniciativa měla vyžadovat 100 tisíc až 250 tisíc hlasů. O této hranici uvažují i komunisté.

Platnost a závaznost referenda vznikne podle návrhu Pirátů za předpokladu souhlasu nadpoloviční většiny hlasujících. "Kvórum hlasů pro nemá být přemrštěné, aby nebyla referenda zbytečně neplatná," uvedla Sadílková. Příkladem běžného referenda by podle Pirátů měly být otázky každodenního života, jako je zákaz kouření v restauracích nebo vnitropolitické záležitosti typu odvolání prezidenta.

Podle účastníka úterní schůzky Mikuláše Ferjenčíka by měl prováděcí zákon upravovat například i přístup do veřejnoprávních médií, aby informace, které občané získají před hlasováním byla vyvážené, pravdivé a aktuální. "Plánujeme také změnu kvóra. Občané s negativním stanoviskem dnes váhají, zda se mají místního referenda zúčastnit nebo zůstat doma. Referendum je totiž neplatné, pokud se dostaví méně než 35 procent občanů. Kvórum místo toho chceme navázat na hlasy pro návrh. Pro zajištění vysoké účasti u referenda prosazujeme souběh termínů referend a voleb,” uvedl.