Piráti míří jednat. Nejprve se STAN, schůzku plánují i s ODS a ANO

Piráti dnes zahájí povolební vyjednávání se stranami, které se ve volbách dostaly do Sněmovny. Nejdříve se členové vyjednávacího týmu, v jehož čele jsou předseda Ivan Bartoš a předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek, sejdou s hnutím Starostové a nezávislí (STAN).

Tento týden se zřejmě odehraje také jednání s ODS a hnutím ANO, řekla mluvčí Pirátů Karolína Sadílková.

Poradu o strategii pro povolební vyjednávání měli Piráti dnes ráno. Kromě Bartoše a Michálka se schůzek s jednotlivými stranami bude střídavě účastnit pět dalších představitelů Pirátů. "Nejedná se přímo o vyjednávání koalic, ale spíše o uspořádání Sněmovny, jednací řád a další technikálie," řekla Sadílková k tématům prvních povolebních rozhovorů.

Setkání s představiteli STAN mají Piráti v plánu na dnešní odpoledne. "Bude to taková poznávací schůzka," poznamenala Sadílková. V dalších dnech bude na řadě ODS, která skončila ve volbách na druhém místě. Piráty čeká také schůzka s vyjednávacím týmem vítěze voleb hnutí ANO.

Předseda ANO Andrej Babiš v sobotu oznámil, že odeslal zprávu všem stranám, které dosáhly na poslanecké mandáty a nabídl jim schůzku. Bartoš s odpovědí vyčkal do neděle. "Pan Bartoš odpověděl i panu Babišovi na SMS, tam se termín ještě ladí, ale do konce týdne by měla být i schůzka s panem Babišem," řekla Sadílková.

Piráti svou strategii pro povolební rozhovory s dalšími politickými seskupeními zveřejnili na webu. V dokumentu je popsáno dvacet programových priorit ze čtyř okruhů. Kromě toho Piráti zveřejnili i pravidla, kterými se budou řídit jejich poslanci, nebo různé scénáře postavení strany po volbách.