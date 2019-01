Piráti na sjezdu schválili změny stanov, zavedou pozastavení členství

Piráti zabudují do stanov institut pozastaveného členství a usnadní krajským organizacím odvolávání osob, které nominovaly do republikových orgánů strany. Příslušné změny stanov dnes schválilo celostátní fórum Pirátů, které zasedá v Táboře. Neprošel naopak návrh na to, aby bylo příště možné měnit stanovy pouze na internetu bez jejich projednání na fyzickém zasedání celostátního fóra.

Pirátské stanovy dosud pozastavení členství neznaly. Zavedení tohoto institutu navrhl poslanec Jakub Michálek, podle něj to umožní straně rychle se distancovat od podezřelých postupů některých členů, ale zároveň by nemusela přistupovat přímo k jejich vylučování. Schválená změna stanov také zmírňuje postih za neplacení členských příspěvků z ukončení členství na jeho pozastavení. Piráti na sjezdu: Chceme vyhrát eurovolby a vést liberální politický střed Přečíst článek › Celostátní fórum také schválilo návrh, podle kterého budou moci krajské organizace odvolávat osoby, které nominovaly do celostátních orgánů strany. Dosud o odvolání mohlo rozhodnout pouze celostátní fórum Pirátů. Obě schválené změny nabudou účinnosti v okamžiku, kdy upravenou verzi stanov zaregistruje ministerstvo vnitra. Piráti dnes naopak neschválili návrh, který měl usnadnit změny stanov do budoucna. Podle návrhu mělo být možné hlasovat o úpravě stanov nejen na fyzickém zasedání celostátního fóra, které se koná jednou za rok, ale i v jeho internetovém hlasování, které je možné vyvolat kdykoli. Hřib kvůli čínské špionáži prověří Huawei. Praha chce upravit smlouvu s Pekingem Přečíst článek ›

Autor: ČTK