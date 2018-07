Piráti napsali Babišovi. Chtějí se podílet na digitalizaci státní správy

Piráti v pondělí požádali premiéra Andreje Babiše (ANO), aby přizval jejich experty na jednání Rady vlády pro informační společnost (RVIS) a poskytoval jim materiály z těchto jednání. Piráti se tak chtějí zapojit do digitalizace státní správy, uvedli v otevřeném dopisu Babišovi.

Premiér ČTK řekl, že ANO Pirátům nabízelo možnost zapojení už dříve, strana se podle něj nyní má obrátit na vládního zmocněnce pro informační technologie Vladimíra Dzurillu. Babiš řekl, že ANO už Pirátům spolupráci v oblasti digitalizace nabízelo. "My jsme je zvali, reakce nebyla žádná. Teď si dělají nějaké PR. Mohli se už dávno zapojit, my jsme je o to žádali," řekl.

Také předseda Pirátů Ivan Bartoš se v dopisu odvolává na dřívější Babišův výrok, že ANO nabízelo Pirátům spolupráci při zavádění eGovernmentu a že to Piráti odmítli. Podle Bartoše to ale není pravda.

"V rámci našich jednání s hnutím ANO tato možnost či konkrétní nabídka z Vaší strany nezazněla. Jednali jsme několikrát i s vládním zmocněncem (pro IT) Vladimírem Dzurillou, avšak ani z jeho strany jsme nebyli do diskuse přizváni," napsal Bartoš.

Piráti nyní sami žádají o zapojení do projektů digitalizace státní správy. "Prosím o přizvání našich expertů na pravidelná jednání RVIS i do jeho pracovních skupin. Věříme, že přítomnost a aktivita odborníků z Pirátské strany bude přínosem pro tolik nutnou digitalizaci české státní správy," uvedl Bartoš v dopisu Babišovi.

Premiér uvedl, že Piráti se mají obrátit přímo na Dzurillu. "Zástupce Pirátů zapojíme do pracovních skupin Rady vlády pro informační společnost, kde se na pracovní úrovni připravují podklady ke koncepci Digitální Česko. Pro zapojení ať kontaktují předsedu rady Vladimíra Dzurillu," napsal Babiš ČTK.

Piráti se chtějí zaměřit zejména na elektronickou identitu, na zavedení elektronických sbírek zákonů nebo na digitalizaci zdravotnictví. V této oblasti nabízejí specialisty pro zavedení elektronické neschopenky či elektronického receptu. Chtějí se podílet také na zdokonalení státních registrů.