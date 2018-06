Piráti opět kritizují ministerstvo práce. Nelíbí se jim zastavení e-neschopenek

Poslanci Pirátů znovu kritizují nynější vedení ministerstva práce za zastavení projektu elektronických neschopenek. Podle nich svým postupem přípravy ochromilo a zavinilo zpoždění. O osudu e-neschopenek, které by se podle zákona měly používat od ledna 2019, jednala ve středu Babišova vláda v demisi. Rozhodnutí odložila o týden. Podle ministryně práce v demisi Jaroslavy Němcové (ANO) není projekt dobře připravený a nedá se v termínu provést.

E-neschopenky schválila loni Sněmovna. Dostaly se do zákona jako poslanecký návrh. Měly se začlenit do budovaného jednotného informačního systému resortu práce. Předchozí vedení ministerstva v čele s Michaelou Marksovou (ČSSD) sestavilo časový plán. Před koncem loňska se měly provést dvě analýzy. Podle předsedy sněmovního podvýboru pro informační technologie Lukáše Koláříka (Piráti) nové vedení analýzy účelově zastavilo, takže se harmonogram začal hroutit.

"Paradoxně řada problémů, které ministryně v demisi Němcová projektu vytýká, vznikla právě obstrukcemi jejích náměstků. Je to tedy buďto účelovka, anebo nekompetentní management," uvedl Kolářík. Podle Pirátů nové vedení mohlo postupovat podle nastaveného plánu a "na konci slíznout smetanu" za zavedení e-neschopenek od ledna 2019.

Místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Olga Richterová (Piráti) řekla, že se ministryně v demisi soustředila na personální změny, ne na dodržení harmonogramu.

Němcová uvedla, že se po jejím nástupu do funkce ukázalo, že je projekt od ledna 2019 neproveditelný. Uskutečnění brání podle ní záměr začlenit e-neschopenky do jednotného systému, neprovedené analýzy, nedostatek odborníků i nedořešená identifikace lékařů a technické provedení. Celý projekt bude nutné přehodnotit, je přesvědčena ministryně v demisi.

Ministerstvo práce navrhlo nynější úpravu elektronických neschopenek ze zákona vyškrtnout a zrušit je. Připravit je chce úplně znovu, aby fungovaly od ledna 2021. Návrh chce kabinetu předložit do konce roku.

Němcová ve středu řekla, že by přípravu e-neschopenek už nemělo mít na starosti ministerstvo, ale Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Podle Pirátů by to ale znamenalo, že se elektronické neschopenky do jednotného systému resortu nezapojí a lidé budou dál muset s doklady obíhat jednotlivé úřady.

Lékaři mohou hlášení o pracovní neschopnosti posílat sociální správě elektronicky už od roku 2010 přes takzvané e-podání. Potřebují k tomu počítač s internetem, datovou schránku a lékařský software, který službu e-podání podporuje. Musí se v ČSSZ registrovat a získat své identifikační číslo.