Piráti posílí koordinátory, přispějí na analýzy pro poslance

Češi a Rakušané by spolu měli mluvit o kontroverzních tématech, která jsou oběma stranám nepříjemná. Měli by diskutovat a snažit se najít společná východiska třeba v energetické politice a využívání jádra a obnovitelných zdrojů či v otázce poválečné historie. Novinářům to v Praze řekl vídeňský starosta a šéf Rakousko-české společnosti Michael Häupl, jehož se prezident Miloš Zeman rozhodl ocenit Řádem bílého lva za zlepšování a upevňování česko-rakouských vztahů.