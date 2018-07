Piráti: S hnutím ANO kupčit nebudeme

Druhý muž ANO Jaroslav Faltýnek Pirátům vyčetl, že se nechovají normálně, a proto ve sněmovně nic neprosadí.

Blížící se hlasování o důvěře Babišově vládě vrší vrásky na čele opozičních politiků. Zatímco hnutí ANO rostou svaly, jejich soupeři slábnou. Týká se to například Pirátů, jejichž hvězda pohasíná. Podle červnového šetření Kantar TNS si za měsíc pohoršili o 2,5 procenta a na jejich voličích je patrné zklamání.

Šéf poslaneckého klubu ANO a jeho první místopředseda Jaroslav Faltýnek v nedělní televizní debatě „omlátil o hlavu“ svému pirátskému kolegovi Michálkovi nejen jeho nízký věk, ale i chabý výkon ve sněmovně: „Kdybyste se v chovali normálně, nebyli arogantní, povýšení, možná byste byli úspěšnější. Vy dneska nemáte spojence, jste v naprosté izolaci a neprosadíte vůbec nic.“

Piráti, o nichž šéf ODS Petr Fiala hovoří jako o „dětech našich voličů“, mají za sebou skutečně řadu neúspěchů. Neprošla jejich předloha na snížení odměn politiků, kteří sedí na několika židlích. „Pokud politik vykonává řádně mandát poslance, je těžko představitelné, že plný čas věnuje druhé, nebo dokonce třetí funkci na plný úvazek,“ odůvodnili svůj podnět Piráti.

Ani prvním čtením neprošel jejich nominační zákon, který měl určit pravidla pro výběr lidí do dozorčích rad státních firem a podniků. „Andrej Babiš otočil, své slovo nedodržel a přišel s tím, že předloží vlastní verzi nominačního zákona, která je ovšem oproti našemu návrhu okleštěná a svůj účel neplní,“ míní šéf Pirátů Ivan Bartoš. Podle Pirátů se na místa v dozorčích radách měla vypisovat výběrová řízení a ministr neměl do jejich obsazení vstupovat.

ANO neplní své sliby

„Pod zákonem proti kumulaci funkcí byla podepsaná právní expertka hnutí ANO Helena Válková a ministryně spravedlnosti Taťána Malá, takže evidentně jsme vstupní podporu získali. Stejně jako u nominačního zákona, kdy hnutí ANO samo stáhlo svůj návrh, aby ve sněmovně zůstal jen náš. Na začátku babišovci ukázali vstřícné gesto, aby nakonec předlohy potopili. Jestli si pan Faltýnek myslí, že když nám zamázli dva zákony, přestaneme upozorňovat na různé korupční kauzy a propojení kolem pana Babiše a hnutí ANO, tak se velmi mýlí,“ sdělil Deníku Jakub Michálek.

Pravděpodobně tak mohou čekat debakl i při návrhu na vyjmutí společností ČEZ, ČEPS a Českých drah z povinnosti zveřejňovat smlouvy na internetu v rámci zákona o registru smluv.

Přehled neúspěchů

Pirátům nevyšla ani snaha, aby stát místo zrušené garance umisťování dvouletých dětí v mateřských školách podpořil rozvoj dětských skupin. V zákoně o urychlení výstavby dopravní infrastruktury sice na základě jejich iniciativy není zahrnuta energetická výstavba, ale zůstaly v ní jezy kolem Děčína a Přelouče. Taktéž neprosadili dostatečnou ochranu osob, které má vyvlastnění připravit o hlavní obydlí, nebo návrh na správní řízení umožňující vstup na pozemky.

„Jako opoziční strana navrhujeme zákony, které mělo hnutí ANO v programu, jenže teď hlasuje proti nim a v okamžiku, kdy má 78 hlasů, nikdy projít nemůžou. Nezbývá, než aby to zohlednili voliči,“ řekl Deníku šéf pirátských poslanců Michálek. Na dotaz, proč se podle něj poslanci Babišova hnutí takto chovají, odpověděl: „Protože nemyslí vážně svoje protikorupční sliby a od nás očekávají, že jim půjdeme na ruku a budeme se vůči nim chovat loajálně. My ale určitě nikomu podkuřovat nebudeme. Udělali jsme samozřejmě maximum pro to, abychom zákony prosadili, avšak rozhodně kvůli nim nebudeme s hnutím ANO kupčit.“

Michálek se přitom nevzdává a zákon proti kumulaci funkcí po dohodě s ostatními předsedy sněmovních klubů přepracuje a předloží znovu.