Piráti se rozčílili na vládu. Kašle na milion lidí v exekuci, tvrdí

Vláda v Parlamentu nepodpoří návrh skupiny poslanců v čele s Piráty na zavedení místní příslušnosti exekutorů. Obává se nadměrného zatížení soudů. Na dnešní schůzi k materiálu schválila negativní stanovisko, informoval tiskový odbor úřadu vlády. V minulém volebním období dolní komora zavedení teritoriality zamítla. Záležitostí se zabývá na popud skupiny senátorů i Ústavní soud.

Exekuční soudy by musely rozhodovat podle vládních legislativců například o odstraňování vad exekučního návrhu, odmítání a zamítání návrhu a o zapisování do rejstříku zahájených exekucí, což nyní provádějí exekutoři. "Navíc by povinné zapojení soudů mohlo vést v některých případech k neadekvátnímu prodloužení exekuce," stálo v předběžném stanovisku, které kabinet schvaloval.

Zavedení krajské teritoriality by podle ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) zcela přepsalo mapu exekutorských úřadů. "Ty velké by najednou přišly o řadu činností a naopak ty malé by nebyly schopny tu činnost zajišťovat. Takže by to mohlo ohrozit celkově vymáhání pohledávek v ČR," řekl novinářům.

Piráti v reakci na stanovisko vlády uvedli, že kabinet "kašle" na milion lidí v exekuci. "Navrhovaná pirátská úprava počítá s deseti, později klidně i dvanácti měsíci na přípravu zavedení novely. Je tedy vidět, že se ministerstvo spravedlnosti soustředí více na ochranu velkých exekutorů místo toho, aby se snažila vylepšit situaci na straně předlužených domácností," reagoval v tiskové zprávě na Kněžínkovu argumentaci předkladatel předpisu Lukáš Kolářík (Piráti).

Předloha, kterou podepsali vedle Pirátů někteří poslanci ČSSD a SPD, předpokládá zavedení místní příslušnosti exekutorů podle krajů. K jednotlivým případům by se exekutoři přidělovali na základě takzvaného kolečka. V současnosti si exekutora volí věřitel. Podle podkladů se vláda měla zabývat tím, zda by místní příslušnost exekutorů měla spadat pod justiční pravidla. V českém právu se nyní na exekutory nahlíží jako na specifické podnikatele.

Podpora Exekutorské komory

Náklady na vedení exekuce by měl vedle zavedení teritoriality snížit podle předkladatelů také návrh na slučování exekucí mířících na jednoho dlužníka pod jednoho exekutora, a to podle místa dlužníkova pobytu. Ministerstvo spravedlnosti chce podle podkladů brzy předložit svou novelu, která se zaměří nejen na slučování exekucí, ale také na náhradu hotových výdajů a na zálohy na náklady exekuce. Podle předlohy se také budou povinně zastavovat exekuce, při nichž se za dva roky nevymohlo nic.

Zavedení teritoriality dlouhodobě podporuje Exekutorská komora. Princip místní příslušnosti by podle ní výrazně pomohl stabilitě systému vymáhání práva. Naopak část exekutorů s místní příslušností nesouhlasí.

Senátoři, kteří se obrátili na Ústavní soud s návrhem na zrušení části exekučního řádu, míní, že konkurenční prostředí mezi exekutory je v rozporu s ústavou. Poukazují na pravidlo, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že se každý může domáhat svého práva u nezávislého a nestranného soudu. Zavedením místní příslušnosti by podle senátorů skončil boj exekutorů o věřitele.