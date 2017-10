Piráti na schůzi s ANO odmítli koaliční spolupráci. Shodli se však v 15 bodech

Zástupci Pirátů sdělili na dnešním jednání s hnutím ANO svůj požadavek na funkci místopředsedy Sněmovny a předsedy výboru pro bezpečnost. Zároveň odmítli koaliční spolupráci i případnou tichou podporu vlády, kterou má ANO sestavit. Po jednání to novinářům řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš. Z 20 priorit Pirátů se podle něj našla shoda v 15 bodech.

"Představili jsme zástupcům hnutí ANO naši strategii, která prostě vylučuje koaliční spolupráci i tichou podporu vlády, kterou má sestavit ANO," řekl Bartoš. "A pak jsme se bavili o budoucím uspořádání Sněmovny s tím, že Pirátská strana bude chtít místopředsedu Sněmovny, padla otázka na námi preferované výbory, zaznělo tam od nás, že bychom chtěli předsedu bezpečnostního výboru," dodal. Soudí, že s požadavkem Pirátů na místopředsedu Sněmovny problém nebude.

Podle zástupce ANO Radka Vondráčka nebylo cílem schůzky přesvědčit Piráty, aby vstoupili do vládní koalice. Podle něj se řešily čistě sněmovní záležitosti. "Máme relativně čas. Vzhledem k tomu rozložení sil po volbách si myslím, že hnutí ANO má ten luxus věnovat se postupně všemu," řekl Vondráček.

V případě návrhu změny jednacího řádu Sněmovny ubezpečilo ANO Piráty, že nejde o změnu na úkor krácení demokratických práv, ale že jde o úpravy odrážející přítomnost devíti politických stran ve Sněmovně, uvedl Bartoš. Zopakoval, že o kandidátovi na předsedu Sněmovny rozhodnou Piráti v sobotu.

Vondráček řekl, že to respektuje. Hnutí ANO navrhuje do čela dolní komory Parlamentu právě dosavadního místopředsedu Sněmovny Vondráčka, ODS navrhuje svého předsedu Petra Fialu. "Je logické a i historicky dané, že by ta pozice měla náležet hnutí ANO," řekl Vondráček.

Debata se podle Bartoše týkala například zákona o registru smluv. "Tam zaznělo, zda je dobré hned ho zase otevírat, nenechat si ten zákon sednout," poznamenal. Další téma se týkalo hlavně digitalizace a elektronizace veřejné správy. Shoda se podle něj našla v tom, aby občan v budoucnu nemusel chodit třeba na Czech Point a na úřady.

O tom, kdo nakonec sestaví vládu, nechtěl Bartoš spekulovat. Uvedl, že sestavování vlády je na hnutí ANO a že ani v zájmu tohoto hnutí nejsou předčasné volby. "Čtyři dny po volbách je vlastně tento scénář podle mě strašení lidí," poznamenal.

Za hnutí ANO vyjednávali s Piráty kromě Vondráčka brněnský primátor Petr Vokřál. Předseda ANO Andrej Babiš se schůzky nezúčastnil. Bartoš dnes už dříve řekl, že si to vysvětluje svou předchozí medializovanou SMS komunikací s Babišem. Šéf ANO vyčítal Bartošovi, že mu neodpověděl na blahopřání a žádost, ať navrhne termín schůzky.

"Já jsem tam řekl, že doufám, že už se tohle všechno vyjasnilo a že bych se rád s panem předsedou sešel," řekl Bartoš po jednání. "Vyjasnili jsme si nějaké nejasnosti ohledně esemesek a budeme tlumočit, že to bylo nedorozumění," podotkl Vondráček.