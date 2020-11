Piráti budou o případném začátku vyjednávání o jednorázové spolupráci s hnutím Starostové a nezávislí (STAN) ve sněmovních volbách příští rok hlasovat od 20. do 23. listopadu. Rozhodovat bude členská základna Pirátů, čítající zhruba 1000 lidí, ke schválení zahájení rozhovorů bude potřeba třípětinová většina. Vyplývá to z informací na diskusním fóru Pirátů.

TK poslaneckého klubu Pirátů - Martin Jiránek, Ivan Bartoš, Mikuláš Ferjenčík, Olga Richterová. | Foto: ČTK / ČTK

Celostátní výbor STAN na začátku října rozhodl, že zahájí vyjednávání výhradně s Piráty o vytvoření koalice dvou rovnoprávných partnerů pro parlamentní volby. Piráti připravili pro své členy analýzu výhod i nevýhod spolupráce se STAN, na základě které má strana v druhé polovině listopadu hlasovat. Pokud usnesení schválí, mělo by pirátské předsednictvo do měsíce předložit celostátnímu fóru ke schválení návrh koaliční smlouvy. Spolupráce by se měla týkat i období po volbách na vládní a sněmovní úrovni.