Piráti: Ústavně-právní výbor by měl Babišovi doporučit odvolání Malé

Piráti chtějí, aby se podezřeními z opisování v diplomových pracích nové ministryně spravedlnosti Taťány Malé (ANO) zabýval na úterní schůzi sněmovní ústavně-právně výbor. Výbor by podle Pirátů měl požádat premiéra Andreje Babiše (ANO), aby navrhl prezidentu Miloši Zemanovi odvolání Malé ještě před středečním hlasováním o vyslovení důvěry kabinetu ANO a ČSSD.

„Ministryně spravedlnosti, která získala svůj titul na právnické fakultě podvodem? To je přeci nejen neetické, ale dokonce zcela absurdní,“ uvedl v dnešní tiskové zprávě předseda pirátských poslanců Jakub Michálek. Soudí, že jmenování Malé do kabinetu není myšleno vážně, ale „jde o kouřovou clonu, která má zastínit problematickou minulost premiéra a komunistické podporovatele vznikající vlády“.

Předseda výboru Marek Benda z ODS je k iniciativě Pirátů zdrženlivý. Soudí, že o záležitosti by se mělo debatovat spíše na plénu právě při jednání o vyslovení důvěry vládě. „Je to více politická otázka než otázka odborného výboru,“ řekl Benda pro ČTK. Pokud Piráti se svým návrhem skutečně přijdou, bude se o něm hlasovat v úvodu schůze výboru jako o doplnění návrhu jejího programu.

Vedle požadavku na Babiše ohledně odvolání Malé by Piráti navrhovali také například to, aby výbor uvedl, že „považuje za nevhodné jmenovat do funkce ministra spravedlnosti osobu, která se dopustila plagiátorství v diplomové práci a nepravdivě podepsala čestné prohlášení“.

Malá čelí podezření z opisování ve dvou diplomových pracích, při studiu práv na soukromé Panevropské vysoké škole v Bratislavě a v práci o podmínkách v chovu králíků na brněnské Mendelově univerzitě. Malá k rezignaci nevidí důvod, tvrdí, že ve vztahu ke studiu má čisté svědomí. Kauza ji má, jak uvedla, očernit, pokládá ji i za útok na Babiše a novou vládu. Ministryně bude záležitosti vysvětlovat na úterním jednání poslaneckého klubu ANO.