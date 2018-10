Piráti podali stížnost na volby v Ostravě. Důvodem je kandidát SPD v komisi

Do restaurace v Počernickém pivovaru přijmeme kolegu na pozici kuchař, směnný provoz (krátký/dlouhý týden) s kratší pracovní dobou, Multisport karta atd. Nástup ihned, plat 30.000 Kč

Zámečníci strojů STROJNÍ ZÁMEČNÍK/ZÁMEČNICE. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 21000 kč, mzda max. 22600 kč. Volných pracovních míst: 10. Poznámka: Společnost Ammann Czech Republic a.s. je předním celosvětovým dodavatelem obaloven, betonárek, strojů a služeb stavebnímu průmyslu se základním zaměřením na výstavbu silnic a dopravní infrastruktury., , STROJNÍ ZÁMEČNÍK/ZÁMEČNICE, , Pracovní náplň: provádí montážní práce dle technologických návodů, plní úkoly zadávané vrchním mistrem., , Požadavky: vyučení v oboru automechanik, opravář zemědělských strojů nebo ve strojírenském oboru, případně ukončené vzdělání se zaměřením na strojírenskou výrobu, praxe vítána, orientace ve výrobní dokumentaci, řidičské oprávnění sk. C nebo sk. T vítáno, samostatnost, spolehlivost., , Zaměstnavatel nabízí: perspektivní zaměstnání, příjemné pracovní prostředí a kolektiv, pružnou pracovní dobu 37,5 hod. týdně, motivující finanční ohodnocení, roční výkonnostní odměnu vázanou na hospodářský výsledek, pracovní poměr na dobu neurčitou, benefity společnosti - příspěvek na dojíždění, penzijní spoření, kafetérie 700 bodů měsíčně, zvýhodněné stravování v sídle zaměstnavatele, zvýhodněné volání, možnost vzdělávání a odborného rozvoje, firemní kurzy anglického jazyka, 5 týdnů dovolené., , Pokud Vás naše nabídka zaujala, předejte Váš strukturovaný životopis osobně nebo e-mailem na adresu job.acz@ammann-group.com. Pracoviště: Ammann czech republic a.s., Náchodská, č.p. 145, 549 01 Nové Město nad Metují 1. Informace: Pavel Brandejs, +420 491 476 265.