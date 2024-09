Bartoš Fialu o rozhodnutí Pirátů informoval na středečním jednání vlády. Podle premiéra budou další kroky kabinetu záviset na tom, k jakému datu Piráti z kabinetu odejdou.

O osudu vládní koalice rozhodnou Starostové. Ti sice do voleb v roce 2021 vstupovali společně s Piráty a mottem „Společně do vlády, společně do opozice.“, současná situace je však podle Ivana Bartoše jiná. Dosluhující šéf Pirátů, který v reakci na výsledky krajských a senátních voleb na svou stranickou funkci rezignoval, v úterý uvedl, že koaliční partnery k odchodu z vlády vyzývat nebude. Bartoš uvedl, že premiér i ODS úterním způsobem jednání finálně ztratili důvěru Pirátů. „Je ale na vyhodnocení každého, jak se k tomu postaví,“ uvedl.

Starostové svolali ve středu mimořádnou schůzi předsednictva, které se vládní situací zabývalo. „Byli bychom rádi, aby se situace uklidnila a abychom dokázali i v takovýchto podmínkách jednat věcně, racionálně a slušně. Nemyslím si, že voliči od nás očekávají, abychom štěpili síly a vzájemně se osočovali,“ uvedl na úvod tiskové konference po jednání předseda strany Vít Rakušan. Podle svých slov požádal Piráty, aby zvážili, zda z vlády opravdu odejdou.

Místopředseda hnutí Lukáš Vlček uvedl, že Starostové se nechystají následovat Piráty a vládu Petra Fialy opustit. „My jsme s Piráty jednali a ujasnili si, že z koaliční smlouvy nevyplývá povinnost Starostů následovat rozhodnutí Pirátů vládu opustit,“ řekl na tiskové konferenci. Místopředsedkyně Michaela Šebelová zmínila, že necitlivý postup odvolání Ivana Bartoše postavil Piráty do nepříjemné situace. „Jejich rozhodnutí mě opravdu mrzí,“ prohlásila a zdůraznila, že je klíčové je uklidnění situace.

Odvolání Ivana Bartoše

Že se chystá Ivana Bartoše odvolat oznámil premiér Petr Fiala na úterní tiskové konferenci. Stalo se tak jen několik hodin poté, co se s dosavadním ministrem vnitra osobně sešel. Fiala uvedl, že si lidsky i osobně Bartoše váží a vždy se na něj mohl spolehnout. „Toto rozhodnutí nedělám s lehkým srdcem, ale digitalizace je klíčový projekt pro modernizaci českého státu a nemůžeme si dovolit žádné další průtahy,“ konstatoval. Jako člověk odpovědný za naplňování programového prohlášení a fungování vlády nevidí nyní jiné řešení, než výměnu ministra.

Co znamená odchod Pirátů z vlády? Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministr Ivan Bartoš (Piráti) byl navržen na odvolání, resort dočasně povede ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Ministerstvo zahraničních věcí

V čele resortu stojí Jan Lipavský (Piráti), zda bude ve funkci pokračovat, či kdo ho nahradí, zatím není jasné. Lipavský již dříve uvedl, že pokud skončí ve vládě, tak i u Pirátů. Ministerstvo pro legislativu

Resortu šéfuje Michal Šalomoun (Piráti), který potvrdil, že je připraven rezignovat, jakmile odchod z vlády odhlasují stranické orgány. Kdo ho nahradí, zatím není jasné.

Po minulém jednání vlády, kde se digitalizace probírala, a následně schůzce s Bartošem nabyl Fiala jistotu, že Bartoš není schopný digitalizaci dotáhnout do konce. „Myslím, že si ani nepřipouští, v jakém reálném stavu ten proces digitalizace stavebního řízení je,“ míní Fiala. Premiér dodal, že Bartošovi opakovaně dával čas na vyřešení situace, ale úspěšný konec je v nedohlednu.

Od středy bude mít digitalizaci na starost tým v čele s ministrem dopravy Martinem Kupkou (ODS). Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky Kupka nově svěřený úkol již intenzivně řeší, byť je dnes na pracovní cestě v zahraničí.

Fiala v úterý zdůraznil, že s ostatními pirátskými ministry (Jan Lipavský stojí v čele resortu zahraničí a Michal Šalomoun je ministrem pro legislativu) je spokojen a na jejich funkcích se nic nemění. Bartoš však ve středu České televizi sdělil, že očekává jejich rezignaci. To později potvrdil i Michal Šalomoun, který uvedl, že je připraven rezignovat poté, co stranické orgány Pirátů odhlasují odchod z vlády. Jak se rozhodne ministr zahraničí Lipavský zatím není jasné. Už v úterý však oznámil, že jeho konec ve vládě by znamenal také konec u Pirátů.