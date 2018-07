Piráti vládu nepodpoří. Babišovi chybí vzdělání, prohlásil Bartoš

Poslanci Pirátů nepodpoří vládu Andreje Babiše (ANO) a všech jejich 22 poslanců bude hlasovat proti vyslovení důvěry vládě. V rozpravě před hlasováním o důvěře to prohlásil předseda Pirátů Ivan Bartoš. Roli Pirátů ve Sněmovně popsal jako konstruktivní opozici při přípravě zákonů, a to i jako kritiků, protože kritik s alternativním řešením je podle něj pozitivním prvkem.

Role "trucopozice" podle něho Pirátům není vlastní. Premiéru Babišovi vytkl jeho negativní postoj k návrhu nominačního zákona, který Piráti předložili, ale Sněmovna ho zamítla již v prvním čtení.

Řekl také, že mu mezi vládními prioritami chybí vzdělání. Vyzdvihoval jeho důležitost s tím, že současná společnost už není jen informační, ale vzdělanostní. Vzdělání je podle něj podmíněno investicemi do školství a hlavně do pedagogů, je nutné zatraktivnit toto povolání, aby bylo z čeho vybírat kvalitní lidi. Opakoval, že vzdělání je samo o sobě hodnotou a podotkl, že pokud je Česko v něčem bohaté, jsou to mozky.