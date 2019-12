Bartoše v boji o funkci šéfa Pirátů vyzvou Pikal a Ferjenčík

O funkci předsedy Pirátů se na lednovém celostátním fóru utkají dosavadní předseda Ivan Bartoš, místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal a poslanec Mikuláš Ferjenčík. Všichni tři jsou i mezi deseti kandidáty na čtyři místopředsednické pozice. Vyplývá to z informací na pirátském internetovém fóru, kde mohli členové strany do páteční půlnoci navrhovat kandidáty do vedení strany.

Poslanci Pirátů - Zleva místopředseda Pirátů Jakub Michálek, poslanec Ondřej Profant, předseda Pirátů Ivan Bartoš a poslanci Lukáš Bartoň a Mikuláš Ferjenčík | Foto: ČTK

Bartoš je favoritem volby, získal nominace z devíti krajských organizací. Ferjenčík má nominaci z Pardubického kraje, Pikal z Moravskoslezského kraje. Oba vyzyvatelé současného předsedy v příspěvcích na fóru upozornili, že nevylučují odstoupení od kandidatury na nejvyšší stranický post při zasedání celostátního fóra. Největší podpoře voličů se stále těší hnutí ANO. ODS si mírně pohoršila Přečíst článek › Bartoš, Pikal i Ferjenčík kandidují též na pozici místopředsedů. Mezi dalšími kandidáty jsou dva současní místopředsedové, poslanci Olga Richterová a Radek Holomčík. Dále se o funkce v předsednictvu strany ucházejí europoslankyně Markéta Gregorová, poslanec Jan Lipavský, bývalý předseda olomoucké krajské organizace Pirátů Jan Bednařík, náměstkyně ostravského primátora Andrea Hoffmannová a šéf administrativního odboru strany Martin Kučera. Do vedení nechce Michálek ani Peksa Místopředsednickou funkci nebude obhajovat šéf poslaneckého klubu Jakub Michálek, který v uplynulém funkčním období čelil návrhu na odvolání. O pozici ve vedení strany neusiluje ani europoslanec Mikuláš Peksa, který byl před dvěma lety zvolen místopředsedou, v listopadu ale na funkci rezignoval kvůli sporu s Michálkem. Češi nejvíc věří Čaputové, Zemanovi a Macronovi, zjistilo v průzkumu CVVM Přečíst článek › Zasedání celostátního fóra Pirátů se uskuteční 11. a 12. ledna v Ostravě. Účastníci zvolí na dva roky vedení strany, budou se také zabývat návrhy na drobné úpravy stanov v souvislosti s postihy za neplacení příspěvků.

Autor: ČTK