Piráti půjdou do sněmovních voleb samostatně, řekl Bartoš

ČTK

Piráti budou v příštích sněmovních volbách, které se uskuteční za dva roky, kandidovat samostatně. Koalici se Starosty a nezávislými (STAN), kterou pro minulé volby utvořili, opakovat nebudou. V rozhovoru pro Novinky.cz to řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš. Předseda STAN Vít Rakušan ČTK napsal, že vůle k předvolební koalici na celostátní úrovni není ani v jedné ze stran, nevylučuje to ale pokračování v současné dobré spolupráci ve vládě. Odděleně budou Piráti a STAN kandidovat i v příštím roce ve volbách do Evropského parlamentu.

Šéf Pirátů Ivan Bartoš u voleb, ilustrační foto. | Foto: Deník/Vilém Maruš