Pirátská kuchařka: Babiši, neříkejte nám kluci, my vám taky neříkáme strejdo

Otevřený dopis, který podepsalo přes 400 studentů, vyučujících a odborníků, kritizuje vědecké zasedání nesoucí název Právní aspekty Me Too, které proběhlo v pátek 16. března na půdě Univerzity Karlovy v Praze. Signatářům vadí, že na akademické půdě téměř výhradně zazněla jen kritika kampaně Me Too a zesměšňování samotného sexuálního obtěžování i jeho obětí.