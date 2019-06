Povinné přimíchávání biopaliv do benzinu a nafty zrušeno nebude. Sněmovna návrh desítek poslanců v čele s Piráty odmítla už v prvním kole projednávání v souladu s postojem vlády, byť téměř nejtěsnější většinou. Vládní koalici ANO a ČSSD pomohly až na druhý pokus hlasy části poslanců KSČM.

Odpůrci návrhu poukazovali na to, že zrušením povinnosti přimíchávání biosložek do paliv by Česko nesplnilo závazek EU, podle kterého musí používat deset procent energie z obnovitelných zdrojů v dopravě do roku 2020. Dodavatelé pohonných hmot tak musejí nyní přimíchávat povinně alespoň 4,1 procenta biosložky do benzinu a šest procent do nafty.