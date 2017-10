Pirátský republikový výbor řeší nábor členů

Vedení Pirátů dnes informuje republikový výbor strany o dosavadním povolebním vyjednávání v Poslanecké sněmovně. Hlavním tématem ale bude běžný chod strany, jako je nabírání členů, řekl před jednáním předseda Ivan Bartoš. Do strany, která má zhruba 500 členů, se nyní hlásí více než dvojnásobek současných straníků.

Strana nevyhlásila stop stav na přibírání nováčků, nejspíš ale republikový výbor schválí doporučení krajským organizacím k obezřetnosti. Piráti se letos do Sněmovny dostali poprvé, hlasy voličů jim zajistily 22 poslaneckých mandátů. O taktice dalšího postupu poslanců bude v neděli rozhodovat poslanecký klub strany.

"Strana má najednou velký počet zájemců, byla nastavená na kampaň, která trvala ne čtyři nebo pět měsíců, ale prakticky od začátku roku. Je třeba se podívat na život strany, na ten běžný chod, a to bude hlavním tématem," řekl Bartoš. Vedení strany podle něj rozhodně nebude chtít omezit přijímání nových členů.

Část z nových zájemců podle Bartoše už s Piráty spolupracovala i při letošní kampani. "My nenabíráme kandidáty ani konkurzem, jako to dělaly Věci veřejné, ani v hospodě - tady to podepiš - ale poznáváme se přes tu práci," dodal.

Vedení strany v příštím týdnu čekají schůzky s KDU-ČSL, TOP 09 nebo znovu s hnutím ANO, kde by se mělo například mluvit o podpoře kandidátů na předsedu Sněmovny. Piráti by měli také rozhodnout, zda by chtěli na post místopředsedy dolní komory Parlamentu místopředsedu strany Vojtěcha Pikala nebo šéfa strany v Plzeňském kraji Lukáše Bartoně.