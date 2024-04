V Česku ovlivnil počasí o Velikonocích a nyní se vrací. Pouštní písek z africké Sahary po měsíci opět míří do střední Evropy. Podobně silný jako ve dny, kdy zahalil celou zemi, už ale oblak podle odborníků být nemá. Neměla by se tedy opakovat situace z minulého týdne, kdy dramatickou prachovou mlhu zažili Řekové v Athénách.

Mlžný opar způsobený saharským pískem byl vidět v sobotu i z věže Roštejna. | Video: Deník/Zuzana Musilová

Meteorologové varovali, že do Česka opět míří prach ze Sahary. Do země ovšem proudí v menším množství už během pondělí. „Vrchol by měl přijít kolem úterního poledne,“ řekl Deníku k počasí odborník na kvalitu ovzduší z Českého hydrometeorologického ústavu Ondřej Vlček.

Prach, který na území Česka doputoval až ze Sahary, o velikonočním víkendu ovlivňoval počasí:

Afrika až u nás: Podívejte se, jak o víkendu poletoval v Česku písek ze Sahary

Koncentrace prachu bude oproti Velikonocům osmkrát až desetkrát nižší. Vyhlášení smogové situace podle Vlčka nehrozí. „Prach může být viditelný jako závoj v ovzduší, ale nemusí padnout k zemi,“ dodal. Nevylučuje, že ho ve vzduchu citliví lidé ucítí.

Zdraví lidí nemá písečný prach díky nižší koncentraci než o Velikonocích výrazně ovlivnit. I tentokrát se s ním lidské tělo vyrovná díky řasinkovému epitelu na sliznicích. „Písek se na nich zachytí a jak se řasinky pohybují směrem zpátky, lidé ho vykašlou,“ vysvětlil Deníku epidemiolog Roman Prymula.

Athény jako ze sci-fi filmu

Dramatickou prachovou mlhu zažili minulý týden Řekové v Athénách. Celé ovzduší zbarvila do oranžova. Záběry připomínající pouštní planetu Arrakis z filmu Duna fascinovaly nejednoho pozorovatele.

Zdroj: Youtube

Ve středu ráno dokonce nebyla kvůli prachu vidět ani Akropole, informovala stanice BBC . Prach v kombinaci s vysokými teplotami udělal z události, která je podle řeckých úřadů nejhorší za posledních šest let, obzvláště nepříjemnou situaci pro lidi s dýchacími potížemi.

Odkud prach přichází

Bouře, které do Evropy přinášejí prach ze Sahary, nejsou nijak výjimečné a meteorologové je zaznamenávají již řadu let. Vše začíná silným větrem, který zvedá těžší a větší části písku. Ty nevyhnutelně padají zpátky na zem, čímž víří lehký prach.

„Za správných podmínek bouře dodávají energii k výzdvihu prachu do větších výšek a jižní vítr je odvane do střední Evropy, nad Skandinávii i nad severovýchodní Evropu,“ řekla Deníku k počasí o Velikonocích meteoroložka Milada Křížová.

Polétavý prach ze Sahary v Česku potrápil hlavně starší a nemocné:

Jak ovlivnil písek ze Sahary život v ČR? Vadil hlavně nemocným, říkají odborníci

Sahara při bouřích uvolňuje 60 až 200 milionů tun písečného prachu ročně. „Bouře se nejčastěji zvedají v oblastech, kde je málo vegetace a nic ji nezpomaluje,“ řekl deníku DW News odborník na prach a písek Carlos Perez Garcia Pando.

Koalice OSN pro boj s písečnými a prachovými bouřemi uvedla, že jsou takové události stále častější a silnější. Podle vědců za to může z velké části obdělávání půdy lidmi a také měnící se klima. Jen na Blízkém východě způsobují tyto jevy podle Světové banky škodu v přepočtu ve výši asi 305 miliard korun ročně.

Prach pro Evropany není hrozba

Garcia Pando dodal, že zájem médií i vědců o prachová oblaka přicházející do Evropy nemá v lidech vzbuzovat strach. „Prach není vždy špatný. Může například sloužit jako určitý druh živin pro lesy a oceány, kterým dodává železo a fosfor,“ dodal.

Zdroj: Youtube

Velikonoční prachový smog v lidech vyvolal určitou nervozitu. Meteorologové sice vyhlásili smogovou situaci, ale odborníci veřejnost ujišťovali, že prach nemá na zdraví téměř žádný vliv. Lékaři pouze doporučili lidem s onemocněním průdušek nebo plic, kardiakům, těhotným ženám a dětem, aby se méně pohybovali venku. Nyní má nastat situace podstatně mírnější.