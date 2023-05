Česká republika se přinejmenším na tři dny stala pivním středobodem světa. V Praze totiž od neděle do úterý hostili pátý ročník prestižní akce The Brewers of Europe Forum. Pivovarníci z Evropy i Ameriky probírali budoucnost svého oboru a také velmi hlasitě podpořili snahu zapsat českou pivní kulturu na seznam světového dědictví UNESCO. Jedinou kaňkou na vydařené akci byl dle tuzemských účastníků postoj ministerstva zemědělství.

Kongres The Brewers of Europe Forum, 22. května 2023, Kongresové Centrum Praha | Foto: ČTK

Dva v jednom pro Česko. I tak by se dalo popsat prestižní setkání světových pivovarníků, které pod značkouThe Brewers of Europe Forum hostila po tři dny Praha.

Prvním kladným bodem byl fakt, že milovníky chmelového nápoje při příležitosti této akce vůbec poprvé přivítala právě Česká republika, navíc v době, kdy si připomene 150 let od založení místního pivovarského svazu. Druhým pak vstřícnost všeh zúčastněných, kteří jednomyslně podpořili snahu svazu zapsat českou pivní kulturu na seznam světového dědictví UNESCO.

Konec. Kvůli vyšší DPH na točené pivo zvažuje řada hospodských zavření podniku

„Není pochyb o tom, že si toto ocenění Česká republika zaslouží,“ uvedl na setkání v Kongresovém centru prezident asociace The Brewers of Europe, která sdružuje více než deset tisíc pivovarů, Lasse Aho. Připomněl také, že právě Česká republika dlouhodobě patří do jádra světového pivovarnictví.

Pivo sbližuje lidi

Podporu české snaze o zápis do UNESCa vyjádřili na dálku přes videovzkaz i zástupci British Beer and Pub Association, kteří sdružují pivovary ve Velké Británii, či kanadská organizace Beer Canada. Podle Gavina Hattersleyho, ředitele amerického pivovarnického gigantu Molson Coors Beverage Company, který vlastní například český Staropramen, je zápis do prestižního katalogu jasnou volbou. „Vždyť se tu pivo vařilo dřív, než Kolumbus objevil Ameriku. Sám pivo neberu jako alkohol, ale jako kulturní prostředek, který sdružuje a sbližuje lidi,“ poznamenal Hattersley.

Jeho slova potěšila i výkonnou ředitelku Českého svazu pivovarů a sladoven (ČSPS) Martinu Ferencovou. „Je velmi pěkné slyšet ze všech koutů světa, že naše snaha má obrovskou podporu,“ pochvalovala si.

Kongres The Brewers of Europe Forum, 22. května 2023, Kongresové Centrum PrahaZdroj: ČTK

První krok k historickému úspěchu české pivní kultury už udělali v jižních Čechách. Tento region se totiž od začátku května může pyšnit zápisem, který schválili tamní radní - Jihočeská hospoda jako sociální a kulturní fenomén. Na tuzemský Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury navíc možná brzy přibude i sousední kraj. „Ještě čekáme, zda se podobného zápisu dočkáme i v plzeňském kraji.

Pokud půjde vše dobře, mělo by se tak stát na konci května,“ informovala Ferencová. Teprve pak mohou oba regiony přes ministerstvo kultury začít usilovat i o konečný zápis na seznam UNESCO. „Celé by to mohlo trvat další čtyři až pět let,“ doplnila ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven.

Dražší pivo? Kdyby se nerozhazovalo, nemusí vláda šetřit, říká jednatel pivovaru

Kromě světové podpory má ČSPS slíbenou pomoc i uvnitř Evropské unie. „Česko je země se silnou tradicí pivovarnictví a je přirozené, že má tuto ambici. Osobně ji velmi podporuji. A až se to dostane do europarlamentu, neumím si představit, že by pro to nikdo nezvedl ruku. Osobně se zasadím, aby česká pivní kultura získala mezinárodní podporu,“ řekl na setkání slovenský europoslanec a prezident Pivního klubu Evropského parlamentu Ivan Štefanec.

Jako ve Švejkovi

Na akci probírali i současnou otázku zvýšení daní, která trápí nejen české pivovarníky, ale i hospodské. Pohled na toto ožehavé téma nabídl i slovenský europoslanec Ivan Štefanec. Pomohl si přitom dílem Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka.

„On přeci řekl, že která vláda zvýší cenu piva, padne. Já mám za sebou dvacet let v potravinářském průmyslu a vím, že zvyšování daní nikdy nikomu nepomohlo a ani nepřineslo očekávaný výběr daní. Spíše to znamená pokles spotřeby,“ upozornil Štefanec.

The Brewers of Europe

Organizace se sídlem v Bruselu sdružuje národní pivovarnické asociace z 29 evropských zemí a podporuje jednotné zájmy více než deset tisíc evropských pivovarů. The Brewers of Europe propaguje pozitivní roli, kterou pivo a pivovarnický sektor hrají v Evropě, a zasazuje se o vytvoření vhodných podmínek, které pivovarům umožní nadále svobodně, efektivně a odpovědně vařit a prodávat pivo v celé Evropě.