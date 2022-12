„Chci všechny uklidnit, že nikoho v naší vládě nenapadá, že by tu měl být dvojí standard zdravotní péče, a že by třeba kvalita endoprotézy závisela na tom, jak jste bohatí,“ řekl premiér. „Toto se prostě nestane a nikdo z nás to zavádět nechce,“ prohlásil.

Někteří lidé se totiž obávají, že by vláda mohla chtít oživit někdejší záměry placených nadstandardů. Ty před desetiletím ve vládě Petra Nečase (ODS) prosazoval ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09).

Dnešním pacientům ale podle Fialy nic takového nehrozí. „Pokud jde o připojištění a nadstandardy, v tom existuje spousta zmatků,“ připustil premiér. Byť současný ministr zdravotnictví Vlastimil Válek ve vládě zastupuje stejnou stranu jako jeho dávný předchůdce, má prý úplně jiné plány.

Uvažuje se totiž pouze o tom, že by se některé služby sociálně-zdravotního charakteru, za něž si lidé již nyní platí, stal součástí pojištění. „Jsou to třeba některé typy očkování, u kterých jsou doplatky, nebo preventivní vyšetření nad rámec toho, co v tuto chvíli platí pojišťovny a stát,“ vysvětlil Fiala.

Podle úvah ministra Válka by si tedy lidé mohli některé z těchto služeb připojistit. „Tady by bylo namístě, kdyby v tom byl jednotný systém,“ míní Fiala. Zdravotní pojišťovny by v takovém případě na jednu stranu získaly více peněz, na druhou stranu by nově garantovaly zaplacení těchto služeb připojištěným lidem. „Je to věc, o které je třeba vést další debatu a domyslet všechny důsledky, které by to mělo,“ dodal Fiala.