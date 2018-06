Plaga je za novelou školského zákona rád: Zásahy Senátu snad nebudou třeba

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) je spokojen s tím, v jaké podobě dnes Sněmovna schválila novelu školského zákona. Řekl to novinářům po dnešním hlasování. Podle poslanců by mělo být spuštění reformy regionálního školství odloženo na září 2019 a reforma naplno fungovat od ledna 2020.

Sněmovna také zrušila na popud ODS povinnost mateřských škol zajistit od roku 2020 místa pro dvouleté děti. Plaga doufá, že novela je tak dobrá, že nebude vyžadovat zásahy Senátu.

Plaga schválený text předpisu ocenil. "Řeší jednak situaci dvouletých ve školkách, která si podle mě skutečně nezaslouží toto represivní opatření a měla být řešena jiným způsobem, navíc je tam ten návrh na roční odklad plného působení reformy financování regionálního školství," uvedl. Odklad však neznamená, že v roce 2019 se nezačne s prvními přípravnými kroky.

Opatření podle ministra vychází z diskusí, které vedli zástupci resortu v regionech s řediteli škol. "My od nich měli zpětnou vazbu, že by velmi uvítali, kdyby před tou plnou změnou systému měli možnost si ho takzvaně osahat a vyzkoušet," uvedl. Navíc podle něj není vhodné zavádět systém od ledna. Fungovat podle nového systému bude možné od září 2019. "Aby se plynule překlopil stávající systém do nového od ledna 2020," řekl.

Úpravou se nyní bude zabývat Senát. "Pevně doufám, že podoba schválená v Poslanecké sněmovně je natolik dobrá, že zásahy Senátu nebudou potřeba a k žádným nedojde," uvedl Plaga.