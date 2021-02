Pokud je návrat žáků do škol skutečnou prioritou, tak otevření obchodů a další změny nejsou možné. Na twitteru to dnes ráno uvedl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Zvýšení sociálních kontaktů při návratu do škol musí být podle něj vyváženo povinným testováním ve výrobních firmách a maximálním využíváním home office.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO). | Foto: ČTK / ČTK

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) navrhuje od 22. února zcela otevřít maloobchod. Vláda by se jeho návrhem měla zabývat v pátek. Studenti maturitních ročníků by podle plánů vlády měli do školy nastoupit 1. března.