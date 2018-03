Plaga navrhl odklad reformy financování školství. Není dostatek prostředků

Ministerstvo školství nebude schopno zaplatit v příštím roce změny v systému financování regionálního školství, jak je prosadila minulá vláda. Aby přinesly novinky kvalitu, budou dražší, než počítal původní plán. Úřad pod vedením Roberta Plagy (ANO) proto navrhl odložit reformu o rok na září 2019. Pokud změnu schválí zákonodárci, budou školy podle nového systému financovány až od kalendářního roku 2020.

Robert Plaga.Foto: ČTK/Ondřej Deml

Reforma by měla odstranit rozdíly v nerovném postavení obdobných škol v různých krajích. Školy podle ní mají dostávat peníze podle počtu odučených hodin, ne žáků.

Novelu zákona s ročním odkladem startu reformy ministerstvo dnes poslalo do připomínkového řízení, které zkrátilo na pět pracovních dní. Sněmovnu chce požádat, aby návrh schválila ve zrychleném řízení. "Navýšení finančních prostředků na celkovou částku 11,476 miliardy korun pro kalendářní rok 2020 je ministrem školství, mládeže a tělovýchovy s ministryní financí předjednáno," uvádí dokument ministerstva, který má ČTK k dispozici.

Autoři návrhu uvádějí, že se při dokončování prováděcích předpisů k novele školského zákona ukázalo, že aby reforma financování mohla přinést co nejvyšší kvalitativní zlepšení, je třeba původně odhadované náklady pět miliard korun navýšit. Zaplatit bude školám třeba také dělení tříd do menších skupin pro výuku některých předmětů či spravedlivější ohodnocení nepedagogických zaměstnanců.

"Ministerstvo nicméně nemá v současné době garantovány žádné finanční prostředky pro realizaci výdajů spojených s reformou pro rok 2019," zdůvodňuje dokument roční odklad náběhu reformy. Čas chce úřad využít na úpravy detailních parametrů systému a zkušební výpočty nových rozpočtů škol.

Změnu systému financování regionálních škol prosadila bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) na začátku loňského roku. Při jejím schvalování odhadovalo ministerstvo náklady na financování změny pro první rok na 2,5 až pět miliard korun. Plaga koncem února uvedl, že pro nastartování reformy bude v prvním roce potřeba deset miliard korun a že by chtěl, aby vláda částku zahrnula do priorit státního rozpočtu pro rok 2019. Řekl tehdy také, že pokud se mu peníze do rozpočtu nepodaří vyjednat, zřejmě bude navrhovat odložení reformy o dva až tři roky.

Změny ve financování školství by mohla oddálit také novela poslanců ODS. Navrhují odklad nového způsobu placení na deset let. Jinak podle nich hrozí nebezpečné tlaky na státní rozpočet. Plaga s návrhem nesouhlasí. S odkladem o několik let zřejmě nebudou nesouhlasit školské odbory. Jejich místopředsedkyně Markéta Seidlová již dříve ČTK řekla, že by pak chtěly reformu zcela zrušit, ne jen oddálit.