Plaga podpoří návrh proti povinnosti školek pro dvouleté

Ministr školství v demisi Robert Plaga (ANO) podpoří návrh poslanců ODS na zrušení povinnosti školek přijímat dvouleté děti, která by podle platné normy měla nastat od roku 2020. Řekl to dnes novinářům po jednání se zástupci spolku Pedagogická komora. Nesouhlasí ale se zrušením povinného předškolního vzdělávání pětiletých dětí, které ODS rovněž navrhuje.

Zavedení povinnosti přijímat dvouleté děti by podle Plagy bylo pro školky příliš nákladné a neefektivní. "Pokud něco nastavujete plošně pro celou republiku, aby v každém zařízení byla vytvořena kapacita, tak to není cílené opatření," uvedl. Například samoživitelky či chudší rodiny, kde matky potřebují pracovat, by se podle něj měly podporovat jiným způsobem.

Předkladatelé novely v čele s předsedou školského výboru Václavem Klausem mladším (ODS) tvrdí, že masová přítomnost dvouletých dětí v mateřských školách by předškolní vzdělávání rozvrátila, když by se jednalo o babysitting organizovaný státem. Podle bývalé ministryně školství a nynější poslankyně Kateřiny Valachové (ČSSD) měl zákon mimo jiné pomoci rodičům vrátit se po rodičovské dovolené rychleji do práce.

Plaga dnes prohlásil, že věří, že ředitelky mateřských škol vyjdou vstříc rodinám, které to potřebují. "Už dnes to nějakým způsobem funguje a 40 procent mladších tří let už dnes navštěvuje ty zařízení (mateřské školy)," dodal.

Občanští demokraté chtějí novelou vyřadit rovněž povinnost předškolního vzdělávání pětiletých dětí, která začala platit loni. Plaga chce ale vyčkat delší dobu, jak se tato povinnost osvědčila. Ministerstvo si od ní slibovalo zejména snížení počtu dětí s odkladem školní docházky. "Měli bychom se podívat, co nám ukazují čísla z terénu, a až následně jednat," řekl.

Obě novinky zavedla školská novela, která byla schválena v minulém volebním období. Předlohu poslaneckého návrhu novely nejdříve posoudí vláda. Plaga ještě neví, zda k ní vydá neutrální nebo negativní stanovisko. Při projednávání ve Sněmovně bude nicméně pro zrušení povinnosti přijímat do školek dvouleté děti, řekl. O návrhu rozhodnou zákonodárci. Podpořil ho již školský senátní výbor.

Předsedkyně neziskové organizace Family and Job Daniela Vašíčková, která pomáhá pracujícím rodičům malých dětí, dnes v tiskové zprávě upozornila, že pouhé zrušení garance míst pro dvouleté děti ve školkách nevyřeší otázku péče o tyto děti.

Jesle jako zdravotnická zařízení od konce roku 2013 neexistují. Kromě státních školek tak mohou dnes rodiče, kteří se musí vrátit do práce, podle Vašíčkové volit buď soukromé školky, nebo dětské skupiny. Tato zařízení mají ale řadu problémů, uvedla Vašíčková.

Dětských skupin je v současnosti podle ministerstva práce a sociálních věcí celkem 540, chodí do nich 6910 dětí ve věku od jednoho roku do šesti let. Evropská unie zatím podle organizace Family and Job na jejich vznik a provoz dala 4,5 miliardy korun. V současnosti ale není jasné, jak bude jejich financování vypadat po ukončení podpory z EU, tedy zhruba za dva roky, upozornila Vašíčková.