Ministr školství Robert Plaga (za ANO) chce, aby vláda oznámila rozhodnutí ohledně návratu dětí z prvního stupně základních škol k prezenční výuce nejpozději dnes večer. Situace podle něj není dobrá. Uvedl to na twitteru. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) v pondělí po jednání vlády ale oznámil, že vláda o návratu žáků rozhodne až na konci tohoto týdne. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) později uvedl, že školy budou zavřené ještě několik týdnů.

Školáci opouští ZŠ v Ústí nad Labem | Foto: ČTK / ČTK

Plaga napsal, že na pondělním jednání vlády opakovaně vyzval Prymulu, aby rozhodnutí oznámil nejpozději dnes večer poté, co ministerstvo zdravotnictví v 18:00 aktualizuje data o vývoji epidemie. "Situace není dobrá, není na co čekat, školy, rodiče i děti potřebují vědět, jak to bude," uvedl Plaga.