Plán EU: Třetina dětí v jeslích. Od roku 2020 se školky otevřou dvouletým dětem

Kojence pochopitelně nikdo k ničemu nenutí, určují si, kdy chtějí spát či jíst, pijí mateřské mléko. Některé maminky je chodí i kojit,“ uvedla na konferenci Aktuální trendy v předškolní péči o děti do tří let Monique van Boom z Karel de Grote University College v Antverpách.

Akci uspořádala organizace Family and Job, která se zaměřuje na pomoc při zakládání dětských skupin.

DĚTSKÉ SKUPINY

Situace v Česku je kdesi na půli cesty mezi západní a východní Evropou. O školky, které přijímají děti starší tří let, je velký zájem, ale je jich málo. Proto se Sobotkova vláda kromě stavebního boomu rozhodla podpořit alternativní způsob péče, tedy vznik dětských skupin.

Zatím jich je 444 a sdružují 5566 dětí. Chůvy musejí projít 160hodinovým kurzem, který vyjde na 6 až 12 tisíc korun.

Štěpánka Těžká z pořádajícího spolku upozornila, že Česko patří k zemím s nejdelší mateřskou a rodičovskou dovolenou, což mimo jiné vede k tomu, že české matky se daleko hůř vracejí do práce. Cílem EU je, aby třetina dětí do tří let pobývala v předškolních zařízeních, což bohatě dotuje ze sociálních fondů. V ČR mohou být ženy až 208 týdnů s dítětem doma, ve Švédsku je to 60 týdnů, ve Velké Británii 52, v Belgii šestnáct.

ČAS PRO OTCE

Od ledna se Česko zařadí k zemím, kde se proplácí poporodní týdenní volno i otcům. Ve Švédsku, jak sdělila Lena Lindberg z Brudhammars förskola, má otec nárok na tři měsíce rodičovské dovolené do 12 let dítěte, ale může je převést na matku.

Ve švédských školkách, které se řídí centrálním pedagogickým programem, jsou děti od jednoho roku věku a všechny žádosti na umístění jsou uspokojeny do čtyř měsíců. Rodičům dětí do tří let stát vychází vstříc i tím, že je lze zdarma do školek umístit na 15 hodin týdně.

Zanícená debata se vedla i o tom, jak na malé děti působit. Ředitelka Montessori ČR Dita Dlouhá připomněla, že právě ony jsou nejvnímavější, nasávají dovednosti zcela přirozeně. „Děti neučíte tím, že jim říkáte, jaké jsou šikulky, ale tím, že je přirozeně zapojujete do všech činností. Tím se stávají samostatnými a také odpovědnými,“ vysvětlila jeden z principů Montessori pedagogiky Dlouhá.

STÁT, NEBO RODINA?

Kvalita předškolního vzdělávání se řeší v Řecku. „Mateřské školy přijímají děti od 6 měsíců, ale míst je málo, pokud matka musí chodit do práce, o její potomky se starají prarodiče, členové širší rodiny nebo chůvy,“ uvedla Elida Kalpogianni z organizace Playing.

Bo Maria Daskalov z Velké Británie zaujala myšlenkou, že umisťování dětí do jeslí se odvíjí od důvěry ke státu.

„Ženy z postkomunistických států střední a jižní Evropy státním institucím příliš nevěří, proto raději zůstávají s dětmi doma, nebo je svěřují příbuzným, na Západě je to opačně. Ve Velké Británii je 68 procent dětí v předškolních zařízeních, ale jsou mezi nimi obrovské rozdíly,“ upřesnila Daskalov.

Zároveň si postěžovala, že ve školkách jsou zaměstnané hlavně ženy: „Muži se vyskytují jen v těch nejdražších soukromých, kde se učí dětská jóga, vaří se bioobědy, učí hra na piano a francouzština.“