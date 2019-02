Plán vládní čtvrti na severu metropole má trhliny. Zastaví ho letiště?

Jak vtěsnat deset tisíc úředníků do pouze dvoupodlažních kancelářských budov, to je rébus, s nímž první plány na výstavbu vládní čtvrti v Letňanech vůbec nepočítají. Neberou totiž v potaz stávající územní plán, a dokonce ani návrh nového Metropolitního plánu, který by měl platit od roku 2023.

Záměr, jehož podobu tento týden poodhalil magistrát, zahrnuje budovy o šesti podlažích. Týká se to jak objektů ve vládní čtvrti, tak i bytových domů, které tady jako součást širšího urbanismu spolu s výstavbou nové nemocnice prosazuje vedení metropole. „Návrh Metropolitního plánu pro tuto lokalitu vymezuje nerušící výrobu o dvou nadzemních podlažích,“ přiznal Petr Hlaváček (TOP 09), radní pro územní plán a územní rozvoj. Odborníci mají jasno: Do Letňan se vejde nemocnice i úředníci Přečíst článek › Ani developeři počet podlaží neprolomili Na plán, který je zásadním vodítkem pro budoucí rozvoj města, už v minulých letech narazili soukromí investoři na sousedních parcelách. Na rozdíl od jiných lokalit, kde developeři budují své projekty, tady se jim navýšení koeficientů pro nové domy prosadit nepodařilo. Vyšší budovy by totiž znamenaly nebezpečí, a to vzhledem k provozu sousedního, převážně sportovního letiště Praha Letňany, ale také kvůli letům vojenského letiště v nedalekých Kbelích. Kdo ustoupí? Babišova vládní čtvrť v Praze bude, pokud stát zaplatí okruh Přečíst článek › Například společnost Hochtief Development chystala před deseti lety velký kancelářský komplex Office Islands jen pár set metrů od zamýšlené vládní čtvrti. Developer se musel smířit s nízkopodlažními objekty, a tedy s nižší výtěžností pozemku. Projekt získal stavební povolení, přesto však zůstával několik let na papíře, protože Hochtief Development marně sháněla firmy, které by se v budoucnu chtěly do Letňan stěhovat. Pozemek nakonec developer prodal obchodnímu řetězci Lidl. Letiště možná skončí Podle vedení Prahy není zatím nic ohledně výstavby vládní čtvrti definitivní. „Proces je teprve na začátku a je před námi ještě dlouhá cesta,“ konstatoval Hlaváček. Ve hře je totiž ukončení provozu letňanského letiště. Tam se mění vlastnické vztahy a podle Hlaváčka není jisté, zda nový majitel letový provoz vůbec zachová.

Autor: Denisa Holajová