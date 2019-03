Planeta v ohrožení! Dycky klima! Podívejte se, kde v Česku stávkovali studenti

Dnes si lidé po celé republice nepřipomněli pouze smutnou událost, která předznamenala šest nejtemnějších let v historii naší země, když přesně před osmdesáti lety začala německá okupace. V pátek vyšly do ulic napříč českými městy i tisíce studentů. Důvod? Zapojily se do celosvětové stávky za důslednější ochranu klimatu a snižování emisí. Podívejte se, kde v republice a jakým způsobem vyjádřily své obavy o životní prostředí.

Autor: Redakce