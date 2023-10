Od ledna začnou v Česku platit pro řidiče významné novinky. Jednou z nich je zrušení povinnosti vozit s sebou řidičský průkaz. Někteří šoféři si však změnu vyložili „po svém“ - už nebude nutné udržovat průkaz aktuální, a tedy hlídat termín konce platnosti. Podle ministerstva dopravy tomu tak není.

Pro kontroly řidičů bez nutnosti předkládání řidičského průkazu je ještě třeba udělat hodně práce | Foto: Shutterstock

Do konce letošního roku si musí nechat vyměnit řidičský průkaz kvůli termínu platnosti ještě více než 286 tisíc lidí. Pokud to neudělají, nemohou usednout za volant, navíc jim letos hrozí v případě odhalení policejní hlídkou bloková pokuta až dva tisíce korun. Ve správním řízení se sankce prodraží o pětistovku.

I přesto se někteří řidiči k výměně „plastové kartičky“ nechystají. Mezi nimi je i 66letý R. Nový. Podle něj je to v jeho případě zbytečné. „Platnost řidičského průkazu mi končí koncem listopadu. Jelikož od ledna nebudu muset u sebe průkaz vozit a cesty do zahraničí neplánuji, v prosinci to bez ježdění nějak přežiju a od ledna budu zase moct řídit,“ popsal svůj plán v mailu Nový. Podle něj si stejným způsobem mohou ušetřit čas strávený na úřadu i další šoféři, kteří nechtějí cestovat do zahraničí.

Jenže takový výklad novely zákona, na základě které nebudou muset řidiči od 1. ledna 2024 u sebe vozit řidičský průkaz, je podle ministerstva dopravy chybný. I nadále platí pro řidiče povinnost udržovat doklad aktuální.

„Nic se nemění na povinnosti disponovat platným řidičským průkazem. K výměnám z důvodu vypršení platnosti tak bude docházet periodicky stejně jako doposud. Výměna slouží také jako kontrolní okamžik pro aktualizaci údajů, a to například fotky v systémech státu. Řidičský průkaz je mezinárodní doklad, k jehož vydávání jsme povinni na základě evropské směrnice o řidičských průkazech,“ vysvětlil mluvčí resortu Filip Medelský.

Lidem, kteří usednou za volant s propadlým řidičským průkazem, hrozí pokuty. A pokud hříšník neuzná svou chybu, tak mnohem vyšší než dosud. Od ledna s tím počítá novela zákona o silničním provozu. Ve správním řízení je sankce pro šoféry od dvou až do pěti tisíc korun. Naopak na místě se pokuta snižuje na 1 500 korun.

Další změny

Jízda bez nutnosti mít u sebe řidičský průkaz není jedinou novinkou. Zatímco nyní musí řidič vozit nejen zmíněnou plastovou kartičku, ale také osvědčení o registraci vozidla, průkaz profesní způsobilosti či zelenou kartu (ta může být i v digitální podobě), od ledna to nebude nutné. Veškeré informace si totiž policisté stáhnou z elektronických zápisů. Šoféři tak budou předkládat pouze doklad totožnosti.

A ani ten nebudou muset mít fyzicky u sebe. Koncem roku by měla začít fungovat aplikace eDoklady, která umožní využívat chytrý mobilní telefon i k předložení průkazu či dokladu.

V Česku sice řidičům od příštího roku nebudou hrozit za „nevození“ dokladů pokuty, ovšem pro cesty do zahraničí se nic nemění. I nadále bude platit povinnost mít u sebe řidičský průkaz, zelenou kartu a také „malý techničák“. Absence jednoho z dokladu může vyjít i na desítky eur.