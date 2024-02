Výše rozpočtů pro platy nepedagogických pracovníků i omezení počtu jejich úvazků opět otevřely mezi pedagogy téma stávky. Podle aktuálních průzkumů by se kvůli škrtům k protestům připojila naprostá většina z nich. Ministr školství Mikuláš Bek v reakci na rozčarování ředitelů škol přislíbil, že dopady osekaných rozpočtů chce ještě zmírnit. Jednat o tom má v příštích dnech s premiérem Petrem Fialou.

Učitelka a žáci - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Aktuální průzkum ochoty připojit se ke stávce si nechal o víkendu zpracovat spolek Pedagogická komora. Během dvou dnů se ho zúčastnilo téměř tři tisíce učitelů a ředitelů škol. Ochotu připojit se k protestům vyjádřilo 94 procent respondentů. Prezident spolku Radek Sárközi uvedl, že některé školy čelí v podstatě existenčním problémům. „Ředitelka jednotřídní mateřské školy mi poskytla údaje, že v jejím případě dojde ke snížení financí o šedesát procent a limit počtu nepedagogů se snižuje z 0,87 na 0,4. Namísto loňských 244 tisíc korun tak obdrží pouhých 97 tisíc korun,“ přiblížil Sárközi.

Dvě třetiny českých učitelů zažívají chronický stres, další pětinu trápí syndrom vyhoření:

Čeští učitelé jsou vyhořelí a ve stresu. Pomohla by jim péče o duši

Ministerstvo školství letos pošle regionálním školám téměř 188 miliard korun, o pět více než v loňském roce. Podle resortu i přes škrty počet míst nepedagogických pracovníků neklesne o více než osm tisíc, což má odpovídat počtu neobsazených pozic. Představitelé škol ale říkají, že to neodpovídá realitě, což potvrdil i předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík. „Škrtalo se plošně,“ uvedl.

Hledání řešení

Kritiku ze strany profesních organizací i odborů ministr Mikuláš Bek chápe. „Jsem si vědom skutečnosti, že rozpis rozpočtu pro regionální školství zveřejněný začátkem tohoto týdne vyvolává řadu emotivních reakcí. Chci veřejnost ujistit, že i ze své pozice budu usilovat o další zmírnění negativních rozpočtových dopadů,“ uvedl ministr.

Na pondělním jednání s asociacemi a školskými odbory probral ministr jednotlivá řešení. Školské odbory požadují prostředky na platy pro dva tisíce nepedagogických pracovníků, podle ministra školství je na ně potřeba sehnat osm set milionů korun. Upozornil ale, že rozhodnutí nejsou v gesci ministerstva. „Vyžadují shodu celé vlády. Proto jsem se dohodl s premiérem, že tématu se společně budeme věnovat v následujících dnech,“ doplnil Bek. Dodal, že prostor pro stávku nevidí.

Předseda školských odborů ale po jednání s ministrem takový scénář nevyloučil. „Zatím jsme to odstínili, a to odstínění pokračuje. Uvidíme, jak to dopadne u premiéra,“ potvrdil František Dobšík na tiskové konferenci po jednání.

Podívejte se, jaké změny letos čekají české školství:

Jaké změny čekají letos školství: Velká revoluce v přijímačkách i vyšší platy

Jednání s organizacemi i odbory budou pokračovat i v následujících dnech. V plánu je také setkání ministra školství s představiteli samospráv. „Jde o ožehavé téma, které zajímá nejenom ředitele škol, ale i obce a kraje jako jejich zřizovatele,“ vysvětlil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Pokud politici a zástupci škol nenajdou společnou řeč a odbory skutečně vyhlásí stávku, půjde o druhý organizovaný protest během krátké doby. Téměř tři čtvrtiny škol se připojily ke stávce, která se konala 27. listopadu 2023. Šlo tak o největší stávku škol za posledních třicet let.