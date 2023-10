Plat učitelů 2024: Zvýší se o 2500 korun. Tabulky se ale měnit nebudou, řekl Bek

ČTK

Objem peněz na platy učitelů bude odpovídat zákonnému závazku navýšení na 130 procent průměrné mzdy v zemi. Tarify, tedy základ výdělku v platových tabulkách se ale navyšovat nebudou. Přidáno by učitelé měli dostat v odměnách. V průměru by si měli polepšit o 2500 korun. Pro dodržení platového růstu by se ale dál neměl zvedat počet učitelů, který v posledních letech rostl. Zvyšoval se rychleji než počet žáků. Masové propouštění se nechystá. Novinářům to tento týden řekl ministr školství Mikuláš Bek (STAN).

Učitelé v Česku by si na odměnách v průměru měli polepšit o 2500 korun. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock