Náborové příspěvky pro pedagogy od krajů vnímá Českomoravský odborový svaz pracovníků školství jako chvályhodnou snahu obsadit volná místa. Prioritně by se ale na zisk pracovníků do školství měl podle odborářů zaměřit stát. „Vládě, pokud jde o školství, ale dochází dech,“ míní místopředsedkyně svazu Markéta Seidlová.

Projednávaný zákon o pedagogických pracovních, který míří do Senátu, má významně zlepšit profesní podporu pro pomoc začínajícím učitelům. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Myslíte si, že jsou náborové příspěvky motivací, která je v současné době potřebná?

Je chvályhodné, že zřizovatelé chtějí podporovat a motivovat k nástupu do škol, zejména začínající mladé učitele. Výrazný nárůst platů za minulé volební období školství prospěl, do škol se začali výrazněji vracet absolventi pedagogických fakult, o práci ve školství začal být zájem. Tato vláda, ač prioritu školství deklarovala, na nastoupený vývoj bohužel nenavázala.

Máte zpětnou vazbou od svých členů, že by v krajích byly výrazné rozdíly v platovém ohodnocení učitelů?

Rozdíly by neměly být zásadní. Učitelé mají tarifní platy a k tomu nadtarifní složku platu, nenárokovou. A tady už rozdíly nastávají, zejména s nárůstem počtu asistentů pedagogů v regionech, kdy nenároková složka platu sanuje náklady na tento nárůst. Chybí učitelé především matematiky a fyziky, učitelů 1. stupně.

Místopředsedkyně Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Markéta Seidlová.Zdroj: Se svolením ČMOSV roce 2010 tehdejší ministr školství Josef Dobeš z Věcí veřejných usiloval o zavedení plošného náborového příspěvku pro začínající učitele. Návrh ale nenašel podporu. Byl by podle vás teď podobný krok motivací a správným krokem, jak do školství přilákat více lidí?

Právě projednávaný zákon o pedagogických pracovních, který míří do Senátu, má významně zlepšit profesní podporu pro pomoc začínajícím učitelům. Zákon počítá se zřízením takzvaných uvádějících učitelů. Tato nová pozice pomůže překonat absolventům náročné začátky, které je často odradí od této profese. Původní vládní novela tohoto zákona ale mohla být pro školství přínosná i pokud jde o garanci vývoje platu českých pedagogů ve výši 130 procent průměrné mzdy. Nečekaný pozměňovací návrh poslanců vládní pětikoalice ji však degradoval.

Jak?

Z této garance vyřadil 40 tisíc pedagogů a ještě i ubral učitelům, kteří dosáhnou průměrný plat o 13,2 procenta nižší, než při schválení původního návrhu. Přijde mi absurdní, když vláda šetří na školství, jak jen to jde, že by najednou posvětila náborový příspěvek.

Vidíte v současné době nějaký prostor, kde by stát či kraje mohly ještě jednat, aby finančně zatraktivnily učitelské povolání?

Vláda, by se měla především vrátit ke svým slibům českému školství a nehledat škrty v tak strategické investici, jako je vzdělávání. Mrzí mě to, vždyť premiérem je bývalý ministr školství a vysokoškolský pedagog.