Asi čtyři tisíce lidí se doposud připojily k otevřenému dopisu adresovanému týmu Plaváčku, který v různých městech Česka provozuje plavecké kurzy. „Rodiče jsou vedeni k potápění dětí včetně novorozenců pod vodu bez jakékoliv přípravy, a to i když pláčou,“ stojí v něm.

Pláč dítěte instruktorky podle autorů dopisu interpretují jako problém matky, případně manipulaci dítěte rodičem, kterého nabádají, aby na pláč nereagoval. „Děti jsou instruktorkami v některých případech vytrhávané z náručí rodičů a potápěné bez jejich výslovného souhlasu,“ píší petenti.

Otevřený dopis, který je zveřejněn na portálu petice.cz, iniciovala Zdeňka Šíp Staňková z organizace Děti jsou taky lidi. „Naším cílem je dostat odpovědi na otázky, týkající se toho, jestli jsou děti v bezpečí, psychické a fyzické pohodě. Začaly se totiž objevovat stovky svědectví, že tomu tak není,“ řekla Deníku.

Dotazy se týkají například toho, z jakých odborných základů vycházejí používané metody či jak instruktorky řeší dlouhodobé paniky z vody, které u některých dětí na kurzech vznikají. K dopisu se připojili i někteří lektoři plavání z jiných organizací či rodiče dětí, kteří se svými dětmi kurz či jeho část absolvovali.

S malou dcerkou tam docházela například Renata z Prahy (redakce zná celé jméno). „Dceři tehdy nebyl ani rok a nejdřív se z vody radovala. Znejistěla jsem ve chvíli, kdy mi instruktorka řekla, že ji mám bez upozornění potopit. Prý to je jejich ozkoušený postup. Tak jsem dceru potopila, po vynoření však spustila obrovský pláč,“ svěřila se Deníku Renata.

Zkušenosti rodičů s plaveckou školou Plaváček a názory odborníků:

Vylekala se. „Instruktorka reagovala, že je to v pořádku, abych to udělala znovu. Ještě jsem to tedy zkusila, pak už jsem odmítla. Dcera byla úplně rudá, brečela a chtěla z vody pryč. Utěšovala jsem ji. Od té doby se tam necítila dobře, nepomohlo ani, když tam s námi zašel manžel. Vystrašené byly i další maminky, jejichž děti reagovaly podobně. Jen jedno to neslo v pohodě,“ podotkla žena.

I když ji instruktorka přesvědčovala, aby dceru znovu potopila, neučinila tak. „Instruktorka reagovala, že děti pláčou tehdy, když cítí neklid z rodičů. To mi přišlo zvláštní. Volala jsem kamarádce, jejíž podobně stará dcera chodí na plavání jinam a je tam šťastná. My jsme třítýdenní kurz ani nedochodily. Je to už rok a dcera má dodnes z vody trauma,“ dodala.

Provozovatelka kurzů: Spolupracujeme s odborníky

Provozovatelka Plaváčku Blanka Kolářová Sudíková, která je absolventkou Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, metody hájí. „Již dvaatřicet let učíme děti lásce a respektu k vodě. Každoročně máme přes čtyři a půl tisíce spokojených klientů - dětí s rodiči. Méně než čtyři procenta odejdou po prvních lekcích, hledají jinou cestu a je to tak v pořádku,“ poznamenala.

Ona i další instruktorky se podle svých slov snaží zbavit děti strachu z vody, naučit je plavat a tím jim možná v kritické situaci zachránit život. „Dovolujeme dětem, aby si vodu osahávaly samy, aby se v ní pohybovaly svobodně. Jsme tam pro ně, aby se nás chytily, když budou potřebovat, nikoli, abychom je zachraňovali, když chceme,“ uvedla.

Když jdou s dětmi do hloubky, pracují podle ní s jejich psychomotorickým vývojem. „Spolupracujeme s fyzioterapeuty i dalšími odborníky. Dopředu říkáme, jaké metody uplatňujeme a že to není pro každého. Komunikujeme naši trojkombinaci voda-sauna-masáž, aby se rodiče mohli rozhodnout, zda je kurz pro ně a jejich děti vhodný. Plno dětí, které k nám před třiceti roky chodily, jsou nyní našimi lektory. To mluví za vše,“ sdělila pro Deník.

Jedná se podle ní o nepodložená obvinění. „Považuji za alarmující a smutné, že si organizátorka protestu, která se našich kurzů neúčastnila, klade za cíl chránit děti před traumatem a zároveň sama vystaví celou řadu dětí a rodičů veřejné šikaně a bulvarizaci, když zneužije videa a fotky našich spokojených klientů a otevře tak cestu k veřejné dehonestaci,“ doplnila.

Šíp Staňková reagovala, že použila jen veřejně dostupné materiály.

Na sociální síti Facebook se za Plaváček postavila kupříkladu Veronika V., která mimo jiné uvedla, že děkuje za společnou cestu. „Díky plavání ještě více dcerce důvěřuji a užíváme si čas spolu - tady a teď. Spolu taky překonáváme překážky a tím se obě posouváme vpřed, nejen ve vodě, ale i v životě,“ napsala.

Vyjádření nezávislého experta

Deník o vyjádření požádal experta, který není spojen s ani jednou stranou. Zdeněk Braum z Katedry plaveckých, vodních a technických sportů Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy zdůraznil, že se lekcí Plaváčku neúčastnil, nemůže tedy potvrdit, co se tam dělo a co případně kritizovanému jednání předcházelo. „Pokud tam opravdu dochází k potápění dětí a násilnému nucení do vody, problém je, že to vede k jejich traumatizaci,“ reagoval.

Potíže se podle něj mohou táhnout i v dospělosti. „Nepřiměřené zásahy mohou způsobit závažné psychické následky, včetně rozvoje úzkostných poruch, posttraumatické stresové poruchy a trvalého negativního vztahu k vodním aktivitám,“ varoval.

Pohyb ve vodním prostředí je pro děti přirozený, ale nesmí to podle něj překročit hranici, kdy se necítí dobře.