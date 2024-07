Bouři reakcí rozvířil článek Deníku o sporu kolem metod, které instruktoři používají při plaveckých kurzech Plaváčku. Diskuse se vedou hlavně o to, zda je vhodné potápět děti bez upozornění. Přinášíme stručný výběr z reakcí.

Chvála Plaváčka

Mnozí čtenáři dané kurzy i postupy hájí. „My chodili do Plaváčka před dvaceti lety a moje děti vodu milují,“ uvedla pod statusem Třebíčského deníku kupříkladu Věra M. Podle ní bylo úžasné sledovat pokroky, jaké dělají, vidět roční dítko, jak plave pod vodou a nebojí se. Přidala i srovnání. S nejmladším chlapcem tam nechodili, přičemž vodu má rád, ale „není si tam tolik jistý jako děti z Plaváčku“. Kurzy jsou dle ní bezvadné.

Spokojenost ve vlákně vyjádřila i Petra M. „Do Plaváčku chodil syn i synovci, plynule pak přešli do plaveckého oddílu. Vždy to bylo o spolupráci dítě - rodič - instruktorka. Skvělý přístup za mě. Za to, jaký vztah si k vodě kluci vybudovali, mohu jen poděkovat,“ napsala.

Spokojenost vyjádřila i Zuzana J. Její vnoučata, jak uvedla, chodila do Plaváčku v Hranicích. Instruktorky je podle ní nikdy bez upozornění nepotápěly, vždycky to bylo na daný slovní signál k dětem. „Dnes je jim sedm a pět let, vodu milují, plavat umí líp jak já, potápí se, skáčou pod vodu,“ zmínila v diskusi. Žádné trauma podle ní tyto děti neutrpěly, ona sama se účastnila dvou lekcí a ohodnotila je slovem „super“.

Podporu Plaváčkovi vyjádřila ve vlákně Znojemského deníku Rovnost i Jana L. S kurzem, za který poděkovala, byli velmi spokojeni. „Syn se potápí rád do teď. Naučil se milovat vodu,“ podotkla. Má za to, že je to hodně o rodičích a jejich přístupu. Pokud tam jdou s tím, že voda „kouše“, dítě to podle ní vycítí. Stejně jak to, když jsou naopak rozhodnuti jít do toho, těší se a radují.

Zkušenosti některých rodičů s plaveckou školou Plaváček a názory odborníků:

Kritické ohlasy

Hanica P., která se vyjádřila pod statusem Olomouckého deníku, byla spokojená jen v začátku. Na kurz, jak podotkla, chodila se synem od miminka. „Syn to zbožňoval a že tedy bude chodit do pokročilých,“ pokračovala. Pak už vnímala kurz kriticky: „Ejhle, jiná plavací teta a první hodina, že se jde do velkého bazénu, kdy děcko chytla za ruku a mrskla do vody“. To podle ní není v pohodě. Uvedla, že tehdy se ohradilo víc matek a hned podle ní byly těmi, „co nemají s dítětem přetržený pupečník“.

Pod status Deníku napsala i Luci F., která kritiku Plaváčku vítá. „Konečně se o tom začíná mluvit. Ne, prostě není v pořádku potápět doslova šíleně řvoucí dítě. Naučit dítě, aby chápalo, že pod vodou se nedýchá a že je potřeba splývat, tak to jde i bez pláče. A světe div se, ty děti to i baví,“ reagovala. To, co předvádí Plaváček, je podle ní „týrání dětí v přímém přenosu“.

Lucie M. zase ve vlákně pod příspěvkem Olomouckého deníku podotkla, že myslela, že „tyto praktiky zůstaly v minulých dobách“. Radim K. diskusi pod článkem ohodnotil slovy, že je pro něj příjemným překvapením. „Čekal jsem záplavu obvyklých keců typu 'dnešní děti jsou změkčilé a my jsme to museli taky vydržet', ale zdá se, že nejsme zase takovej buranistán,“ napsal.

Spor o plavecké metody

Deník v diskutovaném článku upozornil na otevřený dopis iniciovaný Zdeňkou Šíp Staňkovou z organizace Děti jsou taky lidi. „Naším cílem je dostat odpovědi na otázky, týkající se toho, jestli jsou děti v bezpečí, psychické a fyzické pohodě. Začaly se totiž objevovat stovky svědectví, že tomu tak není,“ řekla Deníku. K dopisu, kritizujícím například potápění dětí bez upozornění, se připojili i někteří lektoři plavání z jiných organizací či rodiče dětí, kteří se svými dětmi kurz či jeho část absolvovali.

Provozovatelka Plaváčku Blanka Kolářová Sudíková pro Deník mimo jiné reagovala, že spolupracují s fyzioterapeuty i dalšími odborníky. „Dopředu říkáme, jaké metody uplatňujeme a že to není pro každého. Komunikujeme naši trojkombinaci voda-sauna-masáž, aby se rodiče mohli rozhodnout, zda je kurz pro ně a jejich děti vhodný. Plno dětí, které k nám před třiceti roky chodily, jsou nyní našimi lektory. To mluví za vše,“ sdělila.