Ale uspěly by i dnes? „Střihem určitě, je takový nadčasový. A jak je známo, v módě se často opakují již osvědčené střihy a vzory,“ řekla mladá žena, když si na sebe lehký koupací oděv z třicátých let minulého století oblékala.

První, co ji překvapilo, byl materiál - lehká trikotovina. „Na těle je to velmi příjemné, ale na druhou stranu si nedovedu představit, že bych v tom vlezla do vody,“ doplnila Veronika.

Bála by se totiž, že bavlna by nasákla a stáhla ji ke dnu bazénu. „Naše prababičky to zkrátka měly těžké. Na jednu stranu se chtěly líbit, ale na druhou musely mít pro strach uděláno,“ zmínila Veronika. Kdyby však byly takřka sto let staré plavky ušité ze současných moderních materiálů, do vody ani na pláž by se s nimi nestyděla jít.