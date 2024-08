close info Zdroj: Se svolením FN HK zoom_in Předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti a zároveň přednosta Plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové Vladimír Koblížek.Jak vnímáte snahu ministerstva zdravotnictví omezit, respektive zakázat ochucené přísady do elektronických cigaret?

Alternativní způsoby podávání nikotinu jsou prokazatelně méně škodlivé v porovnání s klasickými cigaretami. O tom není sporu. O čem je spor, je to, jaké nebezpečí představují alternativní zdroje nikotinu. A to buď ve formě zahřívaného tabáku, či elektronických cigaret pro vapování. Zde získáváme první data a ty více a více potvrzují počáteční obavy, že oba výše zmíněné alternativní zdroje nikotinu nejsou zcela bez zdravotních rizik. Tato rizika jsou menší než u klasických cigaret, nicméně nejsou nulová. Proto je racionální strategie aplikovaná v některých evropských zemích. Tedy snaha o to, určit optimální pozici pro alternativní zdroje nikotinu. S ohledem na lidské zdraví jsou oba typy alternativ ideální pro léčbu nikotinové závislosti. Pouze u těchto osob i jako plicní lékař podporuji používání zahřívaného tabáku i elektronických cigaret.

Ministerstvo zdravotnictví chce svým krokem mířit hlavně na mladistvé kuřáky.

Cílení těchto produktů na nekuřáky je zcela jiný příběh. Zde jsou ve velké oblibě právě alternativní zdroje nikotinu s různými typy příchutí. Jejich zákaz má reálný potenciál redukovat jejich nežádoucí využívání v nekuřácké populaci. Určitě proto podporuji zákaz příchutí elektronických cigaret. Podobně jako je tomu ve Velké Británii. Zákaz je racionální a efektivní.

Je právě kouření elektronických cigaret u mladistvých tak velký problém?

Ano. Kouření pomocí alternativních zdrojů nikotinu u dosud nekouřících mladistvých mi velmi vadí. Vyrábíme si populaci závislých - nikotinová závislost je velmi silná podobně jako u některých nitrožilně aplikovaných drog. Navíc vystavujeme tyto lidi zdravotním rizikům. To je menší než u klasických cigaret, ale existuje.

Co může, hlavně mladému organismu, způsobit vapování a co požívání nahřívaného tabáku?

Vapování a používání nahřívaného tabáku, kromě toho, že vede k psychické a fyzické závislosti, navíc podporuje chronické záněty zejména dolních dýchacích cest a plic. Existují i četné analýzy ve kterých tyto alternativní zdroje, zejména pak elektronické cigarety, způsobují otok plic s přímým ohrožením života. Některé experimentální práce dokonce nevylučují zvýšené riziko vzniku maligních nádorů. Nesmíme zapomínat, že dospívající lidé jsou velmi křehcí z pohledu nežádoucích dopadů škodlivé inhalace. Je velmi pravděpodobné, že dlouhodobá a pravidelná inhalace škodlivin, a to včetně alternativních zdrojů nikotinu, zhoršuje funkce plic. Ze všech výše uvedených důvodů je proto důležité, aby byly alternativní zdroje nikotinu určeny pouze pro odvykání bývalých kuřáků, pro nikoho jiného.